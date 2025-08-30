Slušaj vest

Za početak, treba da odredite cenu. U doba interneta to je izuzetno lako – ukucajte u pretraživač marku, model i godinu proizvodnje, pogledajte prosečnu vrednost. Nju treba da imate na umu. Posle ćete se igrati sa cenom, odnosno ići gore-dole.

Snižavanje cene ubrzava prodaju, ali zapamtite, previše povoljne ponude mogu biti sumnjive potencijalnim kupcima. Istovremeno, pogledajte statistiku polovnih automobila, koliko se sličnih vozila prodaje po godini proizvodnje, opremi i kilometraži. Odredite krug potencijalnih kupaca, procenite koliko će vam vremena biti potrebno.

Raste uvoz polovnih automobila Foto: Shutterstock

Ovo je ključna stvar: Prodaja automobila može biti samo zvanična, sa overenim kupoprodajnim ugovorom, gde ga bivši vlasnik odjavi, a novi prijavi. Nažalost, čak ni poznavanje kupca neće vas zaštititi od ruke zakona ukoliko nešto pođe po zlu – ne budite, zato, lenji i ne žurite da što pre prodate auto, makar i „na crno“.

Prodaja prijateljima i poznanicima se inače ne preporučuje baš često – garantuje gubitak vrednosti (nećete valjda da zarađujete na bliskim ljudima) i preti komplikacijama u budućnosti. Kod polovnog automobila mogu da „isplivaju“ kvarovi za koje niste ni znali, pa mogu da se žale što ih niste upozorili, jer očekuju od vas da znate sve o svom automobilu.

Takođe, ukoliko vas potencijalni kupac pozove da proverite tehničko stanje i da li je automobil pravno čist – pristanite. Možete se dogovoriti da, ako sve odgovara onome što ste rekli o automobilu, dijagnostiku i ostale provere plaća klijent. Ako ne – plaćate vi. Kada potencijalni kupac izvadi novčanik iz džepa jednom, razmisliće da li vredi da ga vraća.

Ne žurite da prodate auto na crno Foto: Shutterstock

Gubitak cene garantuje i prodaja automobila preprodavcima – oni će vas ubediti da prodajete krš za koji nećete dobiti ni dinar, i da je jedini način da ga se rešite da ga date profesionalcima. Međutim, ako želite da nešto uradite dobro – uradite to sami.

Dalje, za prodaju nabavite posebnu SIM karticu i mejl adresu, kako vas kasnije ne bi uznemiravali zbog automobila koji ste davno prodali. Takođe, zaštitićete se od spama – ponesite sa sobom saobraćajnu, ličnu kartu i prazne formulare kupoprodajnog ugovora, da ne biste odlagali posao ako se kupcu svidi automobil.

Čak i redak, nepopularan automobil možete dobro prodati uz pomoć klupskih foruma, na kojima, po pravilu, postoje odeljci sa oglasima. Ali imajte na umu da članovi foruma poznaju vaš model jednako dobro, a ponekad i bolje od vas, pa „uvaljivanje“ definitivno neće uspeti. A možda steknete i korisna poznanstva i predomislite se o prodaji svog „lepotana“.

Preporučuje se i korišćenje posebne SIM kartice, dok ne prodate auto Foto: Shutterstock

Možete da ponudite i popust

Ako prodajete ne baš popularan, čak i redak primerak i to u odličnom stanju, ima smisla postaviti oglase u susednim gradovima, uz napomenu gde se automobil nalazi. U slučaju iskrenog interesovanja kupca, bolje mu ponudite popust u visini troškova putovanja u vaš grad. U suprotnom, rizikujete da automobil prodajete veoma dugo.

Ako ste se definitivno odlučili, postavite oglas na popularnim internet platformama za besplatne oglase. Tekst oglasa treba da sadrži samo kratak opis automobila. Razlog prodaje ne navodite – to je suvišna informacija. Ako želite da oglas bude upamćen, na kraju teksta možete da stavite i neku šalu, ali ne one otrcane već se potrudite da smislite nešto svoje.