Vrnjačka Banja bila je domaćin 23. Sabora šumara – „Šumarijade 2025“, manifestacije koja je i ove godine okupila stručnjake i radnike šumarstva iz svih krajeva Srbije, a prvi put i kolege iz Republike Srpske, čime je događaj dobio i regionalni karakter.

Manifestaciju je svečano otvorio Krsto Janjušević, vršilac dužnosti direktor JP „Srbijašume“, uz prisustvo predsednika opštine Vrnjačka Banja Bobana Đurovića.

Tokom tri dana manifestacije učesnici su se nadmetali u brojnim šumarskim disciplinama i sportskim takmičenjima, ali i učestvovali u stručnim diskusijama i razmeni iskustava. Posebno interesovanje izazvalo je takmičenje sekača drveća, gde je pobedu odneo Marko Nešković iz Šumskog gazdinstva „Golija“ iz Ivanjice.

Foto: Srbijašume

Energija i zajedništvo šumara

Direktor JP „Srbijašume“ Krsto Janjušević istakao je da „Šumarijada“ daleko prevazilazi okvir sportskog nadmetanja:

„Ovo nije samo provod, već skup na kome razmenjujemo iskustva, razgovaramo o izazovima u šumarstvu i ekološkim temama na okruglim stolovima. To je kombinacija stručnih sadržaja i sporta, sa ciljem unapređivanja našeg sektora. Posle svake ‘Šumarijade’ stičem utisak da su ljudi još više raspoloženi i privrženi svojoj firmi. Posebno sam ponosan što je ovo najposećenija manifestacija do sada – očekujemo blizu 1.000 učesnika – i što po prvi put sa nama učestvuju kolege iz Republike Srpske“ rekao je Janjušević.

On je dodao da je atmosfera u Vrnjačkoj Banji, u predivnom Raškom okrugu, izvanredna, te da „Šumarijada“ već predstavlja lepu tradiciju koju treba negovati i dalje razvijati.

Foto: Srbijašume

Pošumljavanje i podrška građanima

Govoreći o radu JP „Srbijašume“, Janjušević je naglasio da preduzeće upravlja jednim od najznačajnijih resursa u Srbiji i da beleži značajne rezultate na polju pošumljavanja:

„Najviše sam ponosan na rezultate pošumljavanja. Plan za ovu godinu i dinamika njegovog sprovođenja povećani su za 50% u odnosu na prethodnu godinu, što nam je bio prioritet. Uz značajne projekte, kao što je veliki FAO projekat, Srbija će postati zemlja sa najvećim trendom pošumljavanja u ovom delu Evrope“ – istakao je on.

Direktor je podsetio i na mere podrške stanovništvu kroz povoljniju nabavku ogrevnog drveta:

„Svi koji su na evidenciji Centara za socijalni rad mogu da kupe ogrev po ceni od 2.900 dinara po kubnom metru sa PDV-om. Za penzionere, osobe sa invaliditetom, porodice palih i preminulih boraca, kao i vojne i civilne invalide rata, cena je umanjena za 15% i iznosi 4.470 dinara sa PDV-om“ – dodao je Janjušević.

Foto: Srbijašume

Struka u centru pažnje

U okviru manifestacije održan je i okrugli sto „Poboljšanje otpornosti šuma u Srbiji da bi se osigurala energetska sigurnost najugroženijih uz doprinos njihovim sredstvima za egzistenciju i sekvestraciju ugljenika – Forest Invest“, na kome je učestvovao i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić.

On je istakao da je čak 39 odsto teritorije Srbije pod šumama, što je devet procenata iznad svetskog proseka:

„Pošumljenost Srbije u ravni je sa evropskim prosekom. Posebno je značajno da je u centralnoj Srbiji ona blizu 60 odsto, dok je u Vojvodini svega oko sedam odsto. Takva raspodela je posledica specifičnosti terena, ali je stanje danas daleko povoljnije nego pre Drugog svetskog rata, kada je poslednji put rađena inventura šuma“ – rekao je Glamočić.

Ministar je podsetio da je i seča šuma prirodan deo održivog gazdovanja:

„Ako bismo šume ostavili bez ikakvog gazdovanja, to ne bi bio pravi način upravljanja. Upravo ovakvi događaji promovišu važnost zaštite životne sredine i osvešćuju javnost o značaju odgovornog upravljanja ovim resursom“ – naglasio je Glamočić.

Tokom posete manifestaciji, ministar se oprobao i u sekačkim disciplinama, poručivši da ovaj posao nosi veliku odgovornost i zahteva izuzetnu veštinu.

Foto: Srbijašume

Manifestacija koja raste

Ovogodišnja „Šumarijada“ u Vrnjačkoj Banji pokazala je da šumarska struka u Srbiji ima snažno uporište, ali i da postaje prepoznata na regionalnom nivou. Uz spoj tradicije, stručnih sadržaja i sportskog duha, ovaj sabor šumara nastavlja da raste i potvrđuje svoj značaj kao jedna od ključnih manifestacija u oblasti šumarstva i zaštite prirode.