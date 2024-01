ZBOG 10 GLAVICA KUPUSA MORAO DA PLATI KAZNU OD 680 EVRA: Skupo mogu da vas koštaju i kobasice i suvo meso, obratite pažnju

Novogodišnji praznici su tradicionalno sinonim za porodična okupljanja. Hiljade iseljenika slile su se u rodni kraj kako bi u toplini doma proslavili Božić i Novu godinu.

Zabrane i novčane kazne

I dok su nekada iz domovine odlazili punih torbi, uglavnom suvog mesa, kobasica, sireva, tradicionalnog domaćeg alkoholnog pića, više kutija cigareta, danas je to prošlost, i to najviše zbog strogih kontrola na granicama. Neki su se, ipak, podsetimo se ranijih slučajeva, oglušili na stroge zabrane pa platili velike iznose kazni. Javnost se seća putnika koji je pokušao iz BiH u Hrvatsku da preveze 7,5 kilograma suvog mesa i 34 kutije cigareta. Nijedan od navedenih proizvoda nije prijavljen carini pa je putniku sve oduzeto, a uz to je morao da plati kaznu od 1.650 evra. Jedan putnik kažnjen je zbog 10 glavica kupusa s čak 680 evra.

Nije se dobro proveo ni putnik koji je iz BiH poneo 7 kilograma ljutih kobasica. On je zbog toga morao da plati čak oko 1.800 evra. Sličnih primera bilo je puno, a kako se i vi ne biste našli ekspresno ispražnjenog novčanika, dobro se informirmišite šta smete, a šta ni za "živu glavu" ne smete da unesete u Hrvatsku. Kako se navodi na sajtu Carinske uprave Republike Hrvatske, iz trećih zemalja, kojima pripada i BiH, ne sme se unositi ni gram mesa, mleka i njihovih proizvoda.

Za razliku od nekadašnjih 10 kutija cigareta, danas se mogu uneti samo dve. Proizvoda iz ribarstva (uključujući svežu, sušenu, kuvanu, osoljenu ili dimljenu ribu i određene ljuskare ili mekušce poput kozica, rakova, neživih dagnji i neživih kamenica), pod uslovom da je sveža riba eviscerirana (izvađena joj je utroba), moguće je uneti 20 kilograma.

Proizvoda životinjskog porekla, poput meda, jaja, mesa puževa, žabljih bataka, u Hrvatsku je moguće uneti u težini od 2 kilograma. Isto toliko moguće je uneti mleka u prahu za bebe, hrane za bebe, kao i posebne hrane koja se koristi zbog medicinskih razloga. Moguće je uneti i dva kilograma hrane za kućne ljubimce koja se koristi zbog zdravstvenih razloga uz uslov da ne zahtevaju držanje u frižideru pre otvaranja, da je reč o komercijalno upakovanom proizvodu s jasnom oznakom proizvođača (proizvod ne sme biti pripremljen kod kuće) i pakovanje nije otvarano, osim ako se proizvod trenutno koristi), navodi se na stranici carinske uprave Hrvatske. Neke namirnice moguće je uneti bez ograničenja, navodi se na stanici, a to su hleb, kolači, keks, vafli i oblande, dvopek, tost i slični prepečeni proizvodi s manje od 20% prerađenih mlečnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tokom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuvanju ili postupku toplotne obrade jednoliko u celom proizvodu, tako da je sav sirov proizvod denaturalizovan.

Informisanost i oprez

Među proizvodima koji se mogu uneti u neograničenim količinama u Hrvatsku su koncentrati supe i poboljšivači ukusa pakovani za krajnjeg potrošača s manje od 50 odsto ribljih ulja, praha ili ekstrakata koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tokom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuvanju ili postupku toplotne obrade jednoliko u celom proizvodu (npr. temeljci i začini pakovani za krajnjeg korisnika koji sadrže manje od 50 odsto ribljih ulja, praha ili ekstrakata), jasno je navedeno na popisu onoga šta smete/ne smete da unesete u Hrvatsku.

Iz Uprave za oporezivanje BiH su najavili i pojačane mere na granicama.

