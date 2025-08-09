Slušaj vest

Lučani – Najveselija varošica na Balkanu ovog vikenda je svakako Guča gde se po 64. put održava čuveni Sabor trubača. Veliki broj posetilaca zabeležen je prvog i drugog dana ove manifestacije koja čuva tradiciju i običaje. Ono o čemu se uvek spekuliše kada je Guča u pitanju su cene pod šatrama i ugostiteljskim objektima, a primetno je da ove godine nema neprijatnih iznenađenja.

- Služe samo običnu kuvanu kafu i ona je 200 dinara, svi sokovi su 350 dinara, pivo oko 400 dinara. Kilogram jagnjećeg pečenja platili smo 3.500 dinara, a videli smo da je prasetina za 1.000 dinara jeftinija. Sve te cene su slične kao kod nas u Čačku, kad sednemo negde da jedemo. Cene rošitilja su takođe pristojne, mada to ovaj put nismo jeli. Usluga je dobra, domaćini ljubazni, zaista nemamo zamerku, kaže za RINU gost Bojan Dimitrijević.

1/7 Vidi galeriju Sabor u Guči Foto: RINA

Atmosfera na Saboru trubača se zahuktava, a svoj vrhunac doživeće tokom večernjih sati kada se očekuje dolazak velikog broja posetilica i naravno sutra kada je završni dan i glavno takmičenje.

- Prvog saborskog dana, odnosno petak veče, možemo biti zadovoljni zato što je bilo više posetilaca nego prethodnih godina. Ono što smo večeras spremili mi kao organizatori jeste, pre svega, koncert pobednika prošlogodišnjih, zatim koncert Bobana i Marka Markovića, našeg domaćina Sabora, zatim koncert Bojana Ristića, a tu će biti i nastup Cobeta sa pratećim trubačima, rekao je predsednik opštine Milivoje Dolović.

Dodaje da organizatore jako raduje povećan broj gostiju iz inostranstva koji su mogli da biraju gde će provesti vrele avgustovske dane, a izabrali su Guču.

- Nama je jako drago što vidimo sve više ljudi iz inostranstva – iz Slovenije, naših ljudi koji dolaze iz Nemačke i koji su uzeli godišnje odmore da bi došli ovde u Guču. To je pokazatelj da Guča ide u pravom pravcu. Naravno, glavna stvar je truba, ali Guča je i ova vezana košulja što ja nosim, i kiseli kupus, i dobar provod, sve ono što nas svake godine sabere ovde da uživamo uz zvuke čarobnog srpskog instrumenta, ističe Dolović.