Ako motor ima malo ulja, pre ili kasnije svi će imati problema. S druge strane, i dalje postoji mit da dodavanje malo više ulja od oznake na mernoj šipki ne može da škodi, kaže Eberhard Lang iz TÜV SÜD-a.

Međutim, ako prepunite, ulje ulazi u usisni trakt kroz ventilaciju kartera. Ulje može oštetiti katalizator. U ekstremnim slučajevima, može čak dovesti i do potpunog oštećenja motora. Najbolje je proveriti nivo ulja nakon oko 1.000 kilometara. Ako je u označenom području na mernoj šipki, ne može biti problema, kaže stručnjak.

Čak je i Kia objavila savete o prekomernom punjenju ulja i šta se može desiti ako to uradite:

Curenje ulja

Miris paljenog motornog ulja

Dim iz motora

Dim izlazi iz izduvne cevi i

Motor ispušta čudne zvukove