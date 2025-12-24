Grešite ako sipate ulje u motor ovako! Može da napravi teško oštećenje vašem automobilu
Ako motor ima malo ulja, pre ili kasnije svi će imati problema. S druge strane, i dalje postoji mit da dodavanje malo više ulja od oznake na mernoj šipki ne može da škodi, kaže Eberhard Lang iz TÜV SÜD-a.
Međutim, ako prepunite, ulje ulazi u usisni trakt kroz ventilaciju kartera. Ulje može oštetiti katalizator. U ekstremnim slučajevima, može čak dovesti i do potpunog oštećenja motora. Najbolje je proveriti nivo ulja nakon oko 1.000 kilometara. Ako je u označenom području na mernoj šipki, ne može biti problema, kaže stručnjak.
Čak je i Kia objavila savete o prekomernom punjenju ulja i šta se može desiti ako to uradite:
- Curenje ulja
- Miris paljenog motornog ulja
- Dim iz motora
- Dim izlazi iz izduvne cevi i
- Motor ispušta čudne zvukove
Šipka za merenje nivoa ulja ima indikatore visokog i niskog nivoa, a nivo ulja treba da bude između svake oznake. Ponovo, pazite da ne sipate previše motornog ulja u automobil, jer to može oštetiti motor.
BiznisKurir/BizPortal