Ako motor ima malo ulja, pre ili kasnije svi će imati problema. S druge strane, i dalje postoji mit da dodavanje malo više ulja od oznake na mernoj šipki ne može da škodi, kaže Eberhard Lang iz TÜV SÜD-a.

Međutim, ako prepunite, ulje ulazi u usisni trakt kroz ventilaciju kartera. Ulje može oštetiti katalizator. U ekstremnim slučajevima, može čak dovesti i do potpunog oštećenja motora. Najbolje je proveriti nivo ulja nakon oko 1.000 kilometara. Ako je u označenom području na mernoj šipki, ne može biti problema, kaže stručnjak.

Čak je i Kia objavila savete o prekomernom punjenju ulja i šta se može desiti ako to uradite:

  • Curenje ulja
  • Miris paljenog motornog ulja
  • Dim iz motora
  • Dim izlazi iz izduvne cevi i
  • Motor ispušta čudne zvukove

Šipka za merenje nivoa ulja ima indikatore visokog i niskog nivoa, a nivo ulja treba da bude između svake oznake. Ponovo, pazite da ne sipate previše motornog ulja u automobil, jer to može oštetiti motor.

