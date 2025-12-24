Slušaj vest

U najnovijem izdanju vodiča našlo se ukupno 25 restorana, od kojih su dva zadržala po jednu Mišlenovu zvezdicu.

Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović istakla je da ova priznanja predstavljaju snažnu potvrdu kvaliteta domaće gastronomije prema međunarodnim standardima.

- Srpska gastronomija već je prepoznata kao izuzetno kvalitetna, a istraživanja pokazuju da je upravo hrana među tri najpozitivnija utiska koje turisti nose iz Srbije. Čak se često navodi i kao jedan od glavnih razloga dolaska u našu zemlju. U narednom periodu, gastronomiju ćemo stavljati u centar naših promotivnih aktivnosti - rekla je Labović, dodajući da gastronomija predstavlja jedno od najvećih bogatstava turističke ponude Srbije.

Govoreći o uticaju Mišlenovih preporuka na poslovanje restorana, Labović je navela da se, prema istraživanjima Michelin vodiča, jasno uočava značajan rast prometa, posebno kada je reč o inostranim gostima. Ona je naglasila i da je ključno da ugostitelji zadrže visok kvalitet hrane, ali i kompletne usluge.

Marketing menadžerka kompanije METRO Cash&Carry Srbija Jovana Antović poručila je da ova priznanja potvrđuju da je srpska gastronomska scena na dobrom putu i predstavljaju snažan podsticaj za dalji razvoj ugostiteljstva.

U izdanju "Michelin Guide Serbia 2026" restorani "Langouste" iz Beograda i "Fleur de Sel" iz Novog Slankamena uspešno su potvrdili svoje Mišlenove zvezdice, dok je pet novih restorana prvi put dobilo preporuku.

Prestižnu oznaku "Bib Gourmand", koja se dodeljuje restoranima sa izuzetnim kvalitetom hrane po pristupačnim cenama, pored restorana "Istok" i "Iva New Balkan Cuisine", ove godine poneo je i beogradski restoran "Bela reka".

Među novim restoranima koji su se našli u Michelin vodiču su "Suvenir", "Prime", "Puter", "SS by Angie" i "Restoran 27".

U raskošnom ambijentu hotela Hajat, sinoć se okupio veliki broj zvanica, među kojima su se pronašli brojni predstavnici beogradskih restorana, preduzetnici, kao i predstavnici medija.