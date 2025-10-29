Zamke u koje nmožete da upadnete prilikom kupovine stana

Trend prodaje potpuno opremljenih stanova, preuzet iz zemalja Evropske unije, doživeo je ekspanziju u Srbiji. Kupci sve češće traže "gotov, estetski i funkcionalno uređen prostor, bez čekanja", pa su spremni da plate i višu cenu.

Podaci sa sajta 4zida pokazuju da se preko 15 odsto svih oglasa za prodaju u Srbiji (5.570 od 35.507) odnosi na nameštene stanove.

Potražnja i tržišna cena

Agenti navode da je trend krenuo iz luksuzne novogradnje, ali se proširio na naselja srednjeg segmenta, poput "Beograda na vodi". Mirjana Todorović iz agencije Europolis nekretnine ističe da svaki peti kupac aktivno traži namešten stan. Najčešći kupci su mladi parovi i investitori koji stanove odmah izdaju.

Dejan Graovac iz Subotice dodaje da se lepo uređeni stanovi prodaju brže od nenameštenih, a da su značajan deo kupaca stranci, najčešće Rusi.

Nameštene nekretnine su, prema rečima agenata, od 5 do 15 odsto skuplje od praznih stanova sličnih karakteristika, dok kod luksuznih projekata ta razlika može biti i do 20 odsto.

Problem sa kreditima

Vladimir Živadinović iz Niša upozorava da jedini problem predstavlja kupovina putem stambenih kredita. Kako se vrednost nameštaja i bele tehnike (pokretna imovina) ne uključuje u procenu nepokretnosti, kupac mora da plati razliku između procenjene i tražene cene gotovinom, što često iznosi oko 20 odsto vrednosti stana.

Uprkos ovom izazovu, dobro namešten stan, sa osmišljenim enterijerom, prodaće se brže od praznog, čak i po višoj ceni.