Slušaj vest

Putem javnog nadmetanja ove kuće mogu se kupiti i po nižim tržišnim cenama, a vrlo često i za upola cene od procenjene vrednosti. Ponuda nepokretnosti je raznovrsna, a mi izdvajamo nekoliko po gradovima u kojima se nalaze.

Dvosoban stan u Čačku

Početna cena: 3.456.070,80 dinara

Procenjena vrednost predmeta prodaje: 4.937.244,00 dinara

Datum aukcije: 22. oktobar

Mesto prodaje: portal elektronskog javnog nadmetanja eaukcija.sud.rs

Broj predmeta javnog izvršitelja: I.I. 58/25

Opis predmeta prodaje: Stan se nalazi u Knićaninovoj ulici br. 28, broj 2, na četvrtom spratu broj 25. Sastoji se od predsoblja, kuhinje, kupatila, ostave, dve sobe i lođe, isti je neuređen, a fasadna stolarija je u lošem stanju. Stan nije održavan.

Knićaninova ulica, br. 28 (Čačak)

Stan od 73 m2 u Apatinu

Početna cena: 2.355.800,00 dinara

Procenjena vrednost predmeta prodaje: 4.711.600,00 dinara

Datum aukcije: 24. oktobar

Mesto prodaje: portal elektronskog javnog nadmetanja eaukcija.sud.rs

Broj predmeta javnog izvršitelja: I.I.V. 216/2023

Opis predmeta prodaje: Dvosoban stan, evidencijski broj 19, broj posebnog dela objekta 12, površine 73 m2, koji se nalazi u potkrovlju stambeno-poslovne zgrade, Blok C-112, parcela broj 2172/5, broj objekta 2, ulica Blok 112, br.22. Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 6245 KO Apatin.

Ul: Bloki 112, br 22 (Apatina)

Jednosoban stan u Majdanpeku

Početna cena: dinara: 1.886.554,60 dinara

Procenjena vrednost predmeta prodaje: 2.695.078,00 dinara

Datum aukcije: 24. oktobar

Mesto prodaje: portal elektronskog javnog nadmetanja eaukcija.sud.rs

Broj predmeta javnog izvršitelja: I.I. 43/25

Opis predmeta prodaje: Jednosoban stan, broj objekta jedan, broj posebnog dela objekta 12. Evidencijski broj 74, upisane korisne površine 43 m2, broj ulaza 6, na drugom spratu, ul. Dimitrija Tucovića , Majdanpek, upisan u list nepokretnosti 372 KO Majdanpek, sa udelom 1/1. Katastarska parcela broj 878/2

Ul: Dimitrija Tucovića , (Majdanpek)

Kuća i vinograd u Sremskoj Kamenici

Početna cena: 125.158.950,00 dinara

Procenjena vrednost predmeta prodaje: 178.798.500,00 dinara

Datum aukcije: 30. oktobar

Mesto prodaje: portal elektronskog javnog nadmetanja eaukcija.sud.rs

Broj predmeta javnog izvršitelja: I.I. 745/21

Opis predmeta prodaje: Parcela broj 5179 površine 1629 m2, gradsko građevinsko zemljište( zemljište pod zgradom -objektom u površini 377m2, zemljište pod zgradom objektom u površini od 15m2 i vinograd 1.klase u površini od 1237m2). Uz to i porodična stambena zgrada, objekat broj jedan (Po+P+3) ukupne površine 1.598 m2( korisne površine 1.376 m2) i objekat broj dva-pomoćna zgrada u površini 58 m2,( korisne površine 50 m2) sagrađeni bez odobrenja za gradnju, u ulici Bogdana Gavrilovića broj 33, upisane u list nepokretnosti broj 2764 KO Sremska Kamenica.

Trosoban stan u Nišu

Početna cena: 12.852.000,00 dinara

Procenjena vrednost predmeta prodaje: 12.852.000,00 dinara

Datum aukcije: 31. oktobar

Mesto prodaje: portal elektronskog javnog nadmetanja eaukcija.sud.rs

Broj predmeta javnog izvršitelja: I.I. 1058/23