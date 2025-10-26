Slušaj vest

Ovaj model koji ga je čvrsto pozicionirao među najskuplje Rolex satove ikada prodane.

Ovaj automatski model sa prikazom Mesečevih mena i trostrukim kalendarom, izrađen od 18-karatnog žutog zlata i datiran oko 1953. godine, predstavlja prekretnicu u istoriji Rolexa, trenutak kada je brend spojio kompletan kalendarski mehanizam sa vodootpornim Oyster kućištem, koje je postalo njegov zaštitni znak.

Model 6062 spada među najređe komplikovane satove 20. veka koje je Rolex proizveo – veruje se da postoji svega oko 350 primeraka.

Posebno su cenjene verzije sa crnim brojčanikom i dijamantskim indeksima, koje među kolekcionarima imaju gotovo mitski status. Konfiguracije poput „stelline“ zvezdastih markera i čuvenog „Bao Dai“ modela smatraju se najpoželjnijima.

Osim izuzetne retkosti, ovaj sat ima i značajnu istorijsku vrednost: pojavio se na nekoliko poznatih aukcija, uključujući i čuvenu prodaju kolekcije Mondani u okviru kuće Antiquorum 2006. godine. Takođe je dokumentovan u ključnim publikacijama o vintage Rolex satovima.