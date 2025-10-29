Slušaj vest

U poslednje vreme na hrvatskim oglasnim portalima sve veću pažnju privlače retke kovanice, naročito one od 2 evra i 10 centi, koje se prodaju po izuzetno visokim cenama.

Na portalu Njuškalo nedavno se pojavio oglas iz Topuskog u kojem se nudi „vrlo dobro očuvana i izuzetno retka“ kovanica od 2 evra s natpisom BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN iz 1999. godine. Prodavac navodi da se radi o isključivo gotovinskoj prodaji, bez zamene, te napominje da nije profesionalni numizmatičar, već da prodaje samo jedan primerak iz svoje lične kolekcije.

kovanice
Foto: Printscreen YouTube

Slični oglasi mogu se pronaći i u Vukovaru, gde se nude dve navodno retke kovanice. Prva je kovanica od 2 evra iz serije J, prepoznatljiva po dvostrukim krugovima s obe strane i brojem „2“ u sredini, uz manji beli deo. Druga je kovanica od 10 centi, takođe s dvostrukim krugovima i manjim zvezdicama na ivici, što je, prema rečima prodavca, čini posebno vrednom među kolekcionarima.

Posebna odlika prve kovanice je „izrezbareni rub“, što dodatno povećava njenu atraktivnost na tržištu. Cene ovih kovanica dostižu i do 10.000 evra, a slične ponude mogu se pronaći i u Sesvetama, gde prodavci traže gotovo identične iznose za iste ili slične primerke.

Drugim rečima, vredi proveriti novčanik, jer bi neka od ovih kovanica mogla imati vrednost daleko veću od svoje nominale.

Kurir Biznis/24sata

