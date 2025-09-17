Slušaj vest

Savezna vlada je odlučila da prilagodi nominalnu vrednost srebrnih novčića rastućoj ceni srebra.

Konkretno, to znači:

– Dosadašnji novčići od 20 evra napravljeni od sterling srebra (925/1000) ubuduće će se izdavati kao novčići od 25 evra,

– Novac od 25 evra napravljen od čistog srebra (999/1000) biće zamenjen novčićem od 35 evra.

Povećanje apoena odražava povećanje materijalne vrednosti srebra i osigurava da vrednost novčića za kolekcionare bolje odgovara ceni plemenitog metala. Tako se njihova visoka vrednost i atraktivnost ostaju očuvane, bez smanjenja udela srebra.

Prva izdanja novog modela planirana su za mart 2026. godine – novčić od 25 evra u čast Elizabete Švarchaupt, prve savezne ministarke Savezne Republike Nemačke.

Nominalna vrednost (ili apoen)

Nominalna vrednost je fiksna, štampana vrednost na novčiću, dok je tržišna vrednost stvarna cena koju određuju ponuda i potražnja.

Srebrni novčići 2026: prilagođeni apoeni, rast vrednosti zahvaljujući stabilnom sadržaju srebra.

Cena srebra trenutno dostiže rekordne nivoe. Međutim, stručnjaci se ne slažu oko budućeg trenda cena. Međutim, prilagođavanje nominalnih vrednosti nije samo formalna promena, već i važan signal kolekcionarima. Umesto smanjenja sadržaja srebra ili prelaska na alternativne metale kao što je bakar-nikl, savezna vlada nastavlja da se oslanja na plemenite metale, piše Feniks magazin.

Ovo čuva visoku vrednost novčića – prednost u vreme kada se plemeniti metali, posebno zlato, još uvek smatraju sigurnom investicijom u vremenima krize. Prema Fokusu, ovaj korak takođe ima istorijski značaj, jer su takozvani „apoeni“ praktično nepromenljivi i imaju visok nivo prepoznatljivosti među kolekcionarima.