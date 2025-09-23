Slušaj vest

Posebno je zanimljivo da neki evro kovanice dostižu vrtoglave iznose na onlajn aukcijama, na primer na eBaju.

Jedan od najtraženijih je novčić od dva evra sa motivom crkve Svetog Mihaila u Hamburgu, koji se trenutno nudi za čak 2.000 evra. Ovaj novčić je izdala nemačka Bundesbanka 2008. godine u tiražu od 30 miliona komada. Od toga je oko 6,3 miliona iskovano u Hamburgu.

Međutim, važno je naglasiti da nisu svi „Mišel“ novčići iz ovog izdanja podjednako vredni. Posebno su traženi oni sa takozvanim „fehlprägung“ – greškom u štampi ili materijalu. To su retki primerci jer nemačka kovnica sprovodi strogu kontrolu kvaliteta, zbog čega su takvi novčići izuzetno cenjeni među kolekcionarima.

Stara mapa Evrope

Najčešći novčići pomenuti u izdanju iz 2008. godine su oni koji još uvek imaju staru mapu Evrope na poleđini. Nemačke novine Merkur su o ovim primercima pisale pre sedam godina.

Najtipičnije greške uključuju pukotine u štampi (tzv. Stempelrise) ili rotirani motiv koji nije pravilno poravnat. Kolekcionari posebno traže takve primerke, a na Jutjubu se mogu pronaći brojni vodiči koji pomažu u identifikaciji takvih varijanti.

Međutim, visoka cena na eBaju ne znači nužno da će se novčić zaista prodati za toliko. Stručnjaci savetuju da se konsultujete sa ovlašćenim numizmatičkim proceniteljem pre prodaje ili kupovine retkog novčića kako biste dobili realnu procenu vrednosti.