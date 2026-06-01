Kako danas ostati relevantan u svetu u kojem pažnja traje svega nekoliko sekundi? Kome publika treba da veruje kada sadržaj nastaje podjednako iz ruku influensera, korisnika i veštačke inteligencije? Da li brendovi treba da imaju stav, kako izgleda odgovornost u influencer marketingu i na koji način će AI promeniti media mix budućnosti? Upravo ova pitanja biće u fokusu ovogodišnje Digital Day konferencije, koja se održava 4. i 5. juna u Hangaru u Luci Beograd pod sloganom „All That Matters“.

Kroz razgovore predstavnika vodećih brendova, agencija, medija i tehnoloških kompanija, konferencija će otvoriti teme koje danas direktno utiču na donošenje marketinških odluka — od relevantnosti brendova i poverenja publike, preko novih formata digitalnog oglašavanja i influencer ekosistema, do sve veće uloge veštačke inteligencije u komunikaciji i medijskom planiranju. Jedan od centralnih razgovora konferencije biće panel „The Pressure to Stay Relevant“, koji će moderirati Katarina Pejić iz New Moment New Ideas, uz učešće Une Zabunov, Telekom Srbija, Maje Grbović, IDEA Marketi, Ljubiše Egelje, OTP banka i Martina Atanasovskog, Coca-Cola. U eri u kojoj pažnja traje vrlo kratko, a trendovi se smenjuju neverovatnom brzinom, panel otvara pitanje šta danas zapravo znači biti relevantan. Da li je to prisustvo na svim platformama, brzo reagovanje na trendove ili doslednost identitetu brenda uprkos pritiscima algoritama i tržišta? Kroz iskustva predstavnika različitih industrija, razgovor će istražiti kako brendovi balansiraju između dugoročne strategije i svakodnevne potrebe da ostanu važni ljudima — ne samo vidljivi.

Pitanje poverenja u digitalnom okruženju biće u fokusu panela „Who Do We Trust?“, koji moderira Elena Tenžera iz Media Tree, a okuplja Janu Vukojević, UGC kreatorku, Jovana Praštala iz A1 Srbija i Miloša Pejčinovića iz Method Agency. U trenutku kada publika sve skeptičnije posmatra influensere, AI sadržaj i brendirane kampanje, panel će otvoriti diskusiju o tome kako se danas gradi autentičnost, koji formati i kreatori zaista imaju kredibilitet i kako brendovi donose odluke između očekivanja publike i potrebe za konkretnim poslovnim rezultatima. Praktičan pogled na jednu od najvažnijih promena u e-commerce oglašavanju doneće sesija „Shopping Ads – Understand the Basics“, koju vode Iva Stevović i Katarina Kramer. Kako Google Shopping oglasi postaju dostupniji tržištu Srbije upravo u periodu pred prazničnu kupovnu sezonu, učesnici će imati priliku da saznaju kako ovaj vizuelni format može doprineti većoj relevantnosti oglasa, kvalitetnijem saobraćaju i boljim konverzijama, kao i na koji način se integriše u savremene hibridne i dinamičke kampanje. Granice između ljudi i brendova biće tema panela „Brands Act Like People, People Act Like Brands“, koji moderira prof. dr Branka Novčić Korać sa Fakulteta organizacionih nauka. O tome kako publika brendovima pripisuje ljudske osobine, dok pojedinci grade lične brendove sa velikim uticajem, razgovaraće Branislava Antović Aleksić, Ivana Živković iz IKEA SEE i Bojan Šaptović iz Pioniri Communications. Panel će otvoriti pitanja odgovornosti u digitalnoj komunikaciji, odnosa prema društvenim temama, upravljanja krizama i izazova sa kojima se suočavaju i kompanije i kreatori sadržaja u svetu stalne vidljivosti. Na programu je i panel „Između uticaja i odgovornosti“, koji moderira influencer manager Andrea Baba. Ovaj panel donosi otvoren razgovor o aktuelnom stanju influencer marketinga u Srbiji. Kroz razmenu perspektiva različitih aktera industrije, učesnici će govoriti o ključnim izazovima tržišta, odnosima između brendova, agencija i kreatora, kao i o tome šta je potrebno menjati kako bi influencer ekosistem bio održiviji, transparentniji i relevantniji.