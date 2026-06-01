Ova mera uvedena je radi sprečavanja požara tokom letnjih meseci, kada su vremenski uslovi posebno pogodni za njihovo izbijanje i širenje.

Šta je sve zabranjeno?

Zabrana obuhvata spaljivanje suve trave, korova, biljnog otpada, žbunja, šumskog rastinja, papira, smeća, kao i korišćenje improvizovanih roštilja, logorskih vatri i sličnih izvora otvorenog plamena na svim otvorenim površinama. Izuzeci su mogući samo uz prethodno odobrenje nadležne vatrogasne jedinice, uz uslov organizovanja vatrogasnog dežurstva i preduzimanja preventivnih mera zaštite od požara.

U subotu je u Istri zabeleženo pet slučajeva paljenja vatre na otvorenom prostoru koja je izmakla kontroli ili su osobe ložile vatru bez odobrenja nadležne vatrogasne jedinice. Zbog toga je Policijska uprava istarska podsetila građane da je za svako loženje vatre na otvorenom prostoru potrebno pribaviti odobrenje nadležne javne vatrogasne jedinice, kao i da je od 1. juna do 31. oktobra na području Istarske županije zabranjeno svako loženje vatre na otvorenom. Tokom tog perioda neće se izdavati odobrenja za paljenje vatre na otvorenom prostoru.

Paprene kazne

Ranije su iz Javne vatrogasne jedinice Zagreb saopštili da je na području Zagreba proglašena velika i veoma velika opasnost od požara na otvorenom prostoru. Zagrebački vatrogasci naveli su da se u izuzetnim slučajevima može odobriti loženje vatre, ali samo uz organizovano vatrogasno dežurstvo i sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara. Zahtev se može podneti lično na adresi Savska cesta 1/3, 10000 Zagreb, poštom, elektronskom poštom ili putem onlajn obrasca, najkasnije 24 sata pre planiranog paljenja vatre na otvorenom prostoru. Kazne za nepoštovanje propisa kreću se od 65 do 600 evra.

U slučaju da ipak dođe do požara, prema hrvatskom Zakonu o zaštiti od požara, fizičko lice koje izazove požar može biti kažnjeno novčanom kaznom od 1.990 do 19.900 evra ili kaznom zatvora do 60 dana. Ako je požar izazvan iz nehata, kazna iznosi od 260 do 1.990 evra.