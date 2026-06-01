Sa prvim letnjim tropskim talasom stižu i znatno veći računi za struju, jer klima uređaji, frižideri i drugi kućni aparati tokom vrućina rade gotovo bez prestanka. Ipak, stručnjaci ističu da se uz male promene svakodnevnih navika može primetno smanjiti potrošnja električne energije, a samim tim i troškovi, bez odricanja od osnovnog komfora u domaćinstvu.

Kako da pametnije koristimo kućne uređaje tokom vrelih dana, na koji način da uštedimo električnu energiju i zašto je redovno održavanje važno i za potrošnju i za njihov vek trajanja, za emisiju "Redakcija", otkrio je Nemanja Milosavljević, majstor.

- Najveći potrošač u tom periodu svakako je klima uređaj. Pored njega tu su i frižideri i zamrzivači, ali oni u znatno manjoj meri utiču na povećanje potrošnje. Dakle, klima je ključni faktor kada govorimo o većim računima za struju tokom leta. Postoji nekoliko važnih stvari koje su bitne i za sam uređaj i za korisnike. Prvo, klima bi trebalo da se servisira jednom godišnje, i to je najbolje uraditi upravo u ovom periodu, pre najvećih vrućina. Takođe, vrlo je važno pravilno korišćenje - rekao je Milosavljević.

Nemanja Milosavljević, haus majstor Foto: Kurir Televizija

Kako smanjiti potrošnju i obezbediti efikasnije hlađenje?

Ljudi često uključe klimu tek kada temperatura već naglo poraste, pa onda uređaj mora dugo da hladi zagrejanu prostoriju, što povećava potrošnju, dodao je.

- Najbolje je da se klima uključi ranije, pre udarnog talasa vrućine, kako bi prostor već bio rashlađen. Na taj način uređaj kasnije samo održava temperaturu, a ne mora da hladi pregrejan prostor. Time klima radi manje, troši manje struje i brže postiže prijatnu temperaturu. Redovno održavanje klima uređaja je veoma važno. Ako se klima ne servisira redovno, dolazi do slabijeg protoka vazduha i lošijeg rada uređaja, što direktno povećava potrošnju. U takvim uslovima klima ne radi u optimalnim parametrima i ne daje željeni efekat hlađenja.

Milosavljević je istakao da je klima uređaj najpraktičnije servisirati pre početka letnje sezone, jer se time izbegavaju gužve i obezbeđuje da uređaj spremno dočeka period najvećih vrućina.

- Idealno vreme za servis je pre početka letnje sezone. Ljudi često čekaju poslednji trenutak kada krenu vrućine, ali tada su već gužve i klima je već pod opterećenjem. Zato je najbolje servis obaviti na vreme, kako bi uređaj spremno dočekao leto.

EVO KADA JE NAJBOLJE SERVISIRATI KLIMU! Stručnjak otkrio kada i kako treba da je uključujete da biste uštedeli - zbog OVOGA vam stižu veći računi za struju

