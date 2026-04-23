Slušaj vest

Savezna vlada u Belgiji pokrenula je veliku kampanju kako bi građane pripremila za moguće vanredne situacije. Od domaćinstava se traži da budu spremna da samostalno funkcionišu najmanje 72 sata u slučaju većih poremećaja, poput nestanka struje ili prekida interneta. Ova inicijativa deo je četvorogodišnjeg plana Nacionalnog kriznog centra, čiji je cilj jačanje otpornosti stanovništva u uslovima sve većih geopolitičkih tenzija i prirodnih katastrofa.

Zvaničnici upozoravaju da se krizne situacije mogu dogoditi bilo kada i bilo gde, zbog čega građani treba da imaju aktivniju ulogu u sopstvenoj pripremi. Fokus kampanje je na podizanju svesti i učenju ljudi kako da brzo i pravilno reaguju u hitnim okolnostima.

U prvoj fazi naglasak je na informisanju, pa se građanima savetuje da se registruju na sistem BE-Alert i da prate zvanične izvore informacija tokom kriza, kako bi izbegli širenje dezinformacija koje su u takvim situacijama česte.

Ministar unutrašnjih poslova Bernar Kentin ističe da su rizici od rata i prirodnih nepogoda u porastu, ali naglašava da cilj kampanje nije širenje straha, već jačanje spremnosti stanovništva. Prema njegovim rečima, priprema za krizu je zajednička odgovornost države i građana.

Građanima se savetuje da u svojim domovima imaju komplet za hitne slučajeve sa zalihama za najmanje tri dana i to: vodu, hranu koja ne zahteva čuvanje u frižideru, osnovne lekove, baterijske lampe, baterije, gotovinu i sredstva za higijenu.

Takođe se preporučuje priprema takozvane "torbe za hitan odlazak“, koja bi sadržala osnovne potrepštine poput hrane, vode, dokumenata, punjača za telefon i pribora za prvu pomoć.