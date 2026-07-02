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Rusija je počela da uvozi benzin morskim putem iz Indije kako bi ublažila sve izraženije nestašice goriva izazvane ukrajinskim napadima na energetsku infrastrukturu zemlje, navode industrijski izvori na koje se poziva agencija Rojters (Reuters).

Prema informacijama iz industrijskih krugova, situacija sa uvozom izgleda ovako:

Prve isporuke: Iz Indije je u Rusiju već isporučeno najmanje 60.000 metričkih tona benzina.

Novi tankeri: Upućena su još dva tankera, svaki sa količinom između 30.000 i 40.000 metričkih tona benzina.

Mesečni plan: Moskva planira uvoz do 400.000 metričkih tona benzina mesečno od više stranih dobavljača, među kojima je i Belorusija, koja već izvozi gorivo na rusko tržište.

Stabilizacija domaćeg tržišta i deficiti

Tokom letnjih meseci potrošnja benzina u Rusiji dostiže najmanje 110.000 metričkih tona dnevno, kada je sezonska potražnja na vrhuncu.

Krajem juna objavljeno je da se Rusija priprema za početak velikog uvoza benzina iz Indije kako bi stabilizovala domaće tržište i nadoknadila sve veći manjak goriva izazvan napadima ukrajinskih dronova na naftnu prerađivačku infrastrukturu. Industrijski podaci pokazuju da je ruska proizvodnja u rafinerijama pala za oko 25 odsto, što je dovelo do deficita procenjenog na približno petinu domaće potražnje za benzinom.

Gorele rafinerije MOL-a i Lukoila Foto: Printscreen/X/Hungarian Inquirer

Prema pisanju Moskou tajmsa (The Moscow Times), računica je jasna:

Letnja potrošnja iznosi oko 110.000 tona dnevno.

Preostale aktivne rafinerije proizvode oko 85.000 tona dnevno.

Dnevni manjak iznosi približno 25.000 metričkih tona.

Navodi se i da postojeći uvoz iz Belorusije jednostavno nije dovoljan da pokrije taj deficit.

Izmene Poreskog zakona i udari na rafinerije

Kako bi ublažile nestašice i sprečile rast maloprodajnih cena goriva, ruske vlasti pripremile su izmene Poreskog zakona kojima bi naftnim kompanijama koje uvoze benzin iz inostranstva bile omogućene državne subvencije.

Ovaj potez usledio je nakon višemesečnih ukrajinskih napada dugog dometa na ruske rafinerije i infrastrukturu za distribuciju goriva. Prema procenama, ukrajinske snage su od početka 2026. godine izvele više od 20 napada na rafinerije, pri čemu su neka postrojenja pogođena i više puta (uključujući osam od deset najvećih rafinerija u Rusiji).

Nekoliko drugih rafinerija obustavilo je rad, smanjilo proizvodnju ili pretrpelo ozbiljne poremećaje. Među pogođenim postrojenjima nalaze se rafinerije u:

Moskvi i Saratovu

Volgogradu i Kirišiju (KINEF)

Rjazanju i TANECO-u

Kujbiševu i Novokujbiševu

Sizranju, Tuapseu i Jaroslavlju.

Ovi napadi deo su šire ukrajinske kampanje usmerene na slabljenje ruskih logističkih lanaca, sistema komandovanja i kontrole, kao i infrastrukture za snabdevanje i koordinaciju.

Prema zvaničnim navodima, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odobrio je 40-dnevnu stratešku operaciju uticaja koju sprovodi Služba bezbednosti Ukrajine, sa ciljem pojačavanja pritiska na Rusiju da okonča rat.