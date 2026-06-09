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To predstavlja najveći majski odliv novca otkako Centralna banka Rusije vodi statistiku, od 1995. godine, piše The Moscow Times.

Ovaj talas povlačenja gotovine nije izolovan slučaj, već nastavak trenda koji traje već nekoliko meseci. U aprilu su građani iz banaka povukli oko 9,2 milijarde dolara, dok je u martu iz sistema nestalo još 4,1 milijarda dolara. Od početka godine, ukupno je iz bankarskog sistema u gotovinu prebačeno oko 14,8 milijardi dolara.

Ono što posebno privlači pažnju jeste činjenica da se radi o stabilnom i ubrzanom trendu, a ne o jednokratnoj reakciji tržišta. Sve više građana Rusije odlučuje da štedi u kešu, umesto da novac drži u bankama ili na računima.

Ruski finansijski analitičari ovaj fenomen povezuju sa nekoliko paralelnih faktora koji se prepliću i stvaraju efekat neizvesnosti u finansijskom sistemu. Kao prvi razlog navodi se geopolitička i ekonomska nestabilnost, koja utiče na poverenje građana u dugoročnu sigurnost bankarskih depozita.

Prekidi interneta

Dodatni problem predstavljaju i učestali prekidi interneta i otežan pristup onlajn bankarstvu, što kod dela stanovništva stvara osećaj nesigurnosti i podstiče povratak fizičkom novcu. U situacijama kada digitalni sistemi nisu pouzdani, gotovina se ponovo doživljava kao „sigurnija opcija“.

Treći važan faktor je pad kamatnih stopa, zbog čega držanje novca u bankama postaje manje isplativo. Kada prinosi na štednju opadnu, građani sve češće biraju alternativu - povlačenje novca i njegovo držanje kod kuće ili u kešu.

Stručnjaci upozoravaju da ovakav trend može imati šire posledice po finansijski sistem, jer smanjenje depozita u bankama ograničava njihovu sposobnost kreditiranja i dodatno usporava protok novca kroz ekonomiju.

Ipak, i dalje ostaje otvoreno pitanje da li je reč o privremenoj reakciji na trenutne okolnosti ili o dubljoj promeni ponašanja građana, u kojoj se poverenje u bankarski sistem polako zamenjuje preferencijom za fizički novac. Upravo ta neizvesnost daje čitavoj situaciji dodatnu dozu misterije – i otvara pitanje koliko je finansijski sistem zaista stabilan kada građani u tolikom broju biraju keš umesto banke.