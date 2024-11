Uprkos tome, iz Narodne banke Srbije kažu da je dinarska štednja u poslednjih 12 godina porasla gotovo deset puta. Razlog je verovatno što je većini štediša to najjednostavnije i ne žele da rizikuju.

Da je investiranje maraton, a ne sprint smatra Georgi Hristov iz “Tavex zlato i srebro Srbija”. Po njegovom mišljenju, za pametne lične finansije najbolja preporuka je raznovrstan portfolio. On podvlači da svako ko je u poslednjih pola veka, dve decenije, pa i godinu dana uložio u kupovinu investicionog zlata, nije pogrešio.

Koliko para - takvo ulaganje

Da većina ljudi u Srbiji, pa i na Balkanu, najviše voli investiranje u nekretnine smatra procenitelj Milić Đoković iz Klastera nekretnina. Ono što mnogim štedišama remeti planove je to što ulaganje u nekretnine zahteva veliki početni kapital, a ukoliko bi neko da uzme kredit, trenutno bi morao da se suoči sa i dalje visokim kamatnim stopama za dinar i evro.

- Minimalna ulaganja kada je reč o nekretninama su oko 15.000 evra, a trenutno su veoma aktuelne garaže, koje su se pokazale kao odličan način za oplodnju novca. Cene garaža su u proseku do 40.000 evra. Sa mesečnom rentom od 150 do 200 evra za garažu koja je kupljena za 25.000 evra, povrat sredstava može se očekivati za 12 godina – kaže Đoković i dodaje da je poslednjih godina sve popularnija kupovina I zemlje kao investicije.

U Barajevu, Rušnju, Slancima, Ovči, Sremčici ar je od 1.000 do 2.000 evra, a prema Surčinu i Altini i 5.000 evra.

- Pre decenije to je bilo deset puta jeftinije. Zato i sada treba razmišlajti dugoročno i ko želi da ostavi kapitala deci i unucim, a može da investira, trebalo bi da kupi zemlju. Za razliku od stambenih kvadrata koji se poslednjih decenija vezuju isključivo za glavni grad, kupovina zemlje je isplativa širom Srbije - objašnjava Đoković.

- Svako može da počne da štedi, odnosno da ulaže ako ima oko 11.000 dinara, koliko košta gram, pa sve do zlatne poluge od kilogram koja košta oko 89.000 dolara. To ga čini pristupačnom investicijom za sve budžete i sva domaćinstva. Jer, naravno, kada cena zlata raste na berzi procentualno, svako ostvaruje istu dobit proporcionalnu sa inicijalnom investicijom - objašnjava Hristov.

Sve veća štednja u zlatu

- Investitori koji raspolažu većim sumama kupuju veće proizvode i ređe, dok pojedinci sa manjim budžetom kupuju manje količine, ali češće. Što se tiče popularnosti proizvoda, dukat Franc Jozef je definitivno najpopularniji proizvod u Srbiji, opšte je poznat i uglavnom je svakome prva asocijacija kada čuju za investiciono zlato. Pored toga, zlatne poluge u različitim težinama švajcarskih proizvođača poput Argor-Heraeus, Valcambi i PAMP su takođe jako traženi – objašnjava Hristov i podvlači da je preporuka da se zlato kupuje svakog meseca, pogotovo za nove ulagače, kako bi razvili disciplinu investiranja. On napominje da postoje promotivni paketi investiranja u jedan gram zlata mesečno.

Kako kaže, isplativost ovakve štednje pokazuje statistika, jer je cena zlata 2014. godine iznosila oko 1.200 dolara po unci, dok je danas 2.700 dolara, što znači da bi neko više nego duplirao svoju zaradu da je tada investirao. Pre 20 godina, cena zlata bila je oko 500 dolara po unci, što znači da je do danas skočila petostruko.

- Srebro je takođe ostvarilo jako pozitivne rezultate na tržištu u proteklih godinu dana, cena je skočila za gotovo 50% uz velike fluktuacije. Srebro se koristi i kao investicija, ali i u industrijskoj proizvodnji. Srebro je ključni element za “zelenu revoluciju” jer se koristi u proizvodnji elektronike, vetrenjača i mnogih drugih ključnih proizvoda. Ovaj plemeniti metal na taj način ima pozitivnu korelaciju sa industrijskom proizvodnjom, što se više proizvodi, to je veća cena. To čini srebro nestabilnijim od zlata, sa većim skokovima i padovima u ceni, ali to takođe znači potencijalno veću zaradu sa većim rizikom, a investiciono srebro je nekoliko puta jeftinije od zlata - zaključuje Hristov.