Fiat priprema novu, povoljniju verziju modela Fiat Grande Panda, koja bi mogla značajno da snizi početnu cenu ovog vozila. Najvažnija novina je uvođenje benzinskog motora uz manuelni menjač, čime kompanija želi da zadrži kupce koji i dalje preferiraju tradicionalne pogone.

Očekuje se da će ova varijanta biti jeftinija od postojećih hibridnih i električnih verzija, sa početnom cenom od oko 17.000 funti (približno 19.000 evra).

Povratak benzinca i manuelnog menjača

Fiat trenutno nudi Grande Pandu pretežno kao električni ili hibridni model sa automatskim menjačem, ali sada planira da proširi ponudu kako bi privukao širi krug kupaca. Direktor Fiat UK Kris Čolmondelej ističe da brend ostaje veran konceptu pristupačnih automobila.

Prema njegovim rečima, verzija sa benzinskim motorom i manuelnim menjačem i dalje ima značajnu ulogu na tržištu, jer je to ono što mnogi kupci i dalje traže.

Tehničke specifikacije nove verzije

Benzinska Grande Panda već se prodaje na nekim evropskim tržištima i dolazi sa sledećim karakteristikama:

motor od 99 konjskih snaga

obrtni moment od 205 Nm

šestostepeni manuelni menjač

ubrzanje od 0 do 100 km/h za oko 11 sekundi

Potrošnja goriva je nešto veća nego kod hibridne verzije i iznosi oko 46 milja po galonu, što je slabiji rezultat u poređenju sa hibridom.

Između potražnje i ekoloških propisa

Iako interesovanje za benzinske modele i dalje postoji, Fiat mora da vodi računa o emisiji CO2 i regulatornim ograničenjima.

U kompaniji navode da bi, ukoliko bude potrebno, mogli da smanje ponudu klasičnih motora kako bi ispunili ekološke standarde, prenosi Autoexpress.

Menadžment ističe da bi forsiranje prodaje bez usklađenosti sa propisima bilo neodgovorno i potencijalno rizično za kompaniju.

Kada se očekuje dolazak

Uprkos interesovanju kupaca, nova benzinska verzija Grande Pande verovatno neće stići na tržište pre kraja godine.

Realnije je da Fiat tokom 2026. zadrži fokus na hibridnim i električnim modelima, dok bi verzija sa klasičnim motorom mogla da se pojavi tek 2027. godine.

Strategija kompanije

Ovim potezom Fiat nastoji da pronađe ravnotežu između procesa elektrifikacije i očuvanja pristupačnosti svojih vozila.

Zadržavanje benzinskog motora i manuelnog menjača ukazuje na to da prelazak na električna vozila neće biti nagao, već postepen i prilagođen stvarnim potrebama tržišta i kupaca.