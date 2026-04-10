Kompanija Stellantis nedavno je u Torinu registrovala novo ime modela, Fiat Koala, prenosi list Corriere Della Sera. Kao i kod modela Fiat Panda i Fiat Grizzly, naziv je inspirisan popularnim životinjama koje su ugrožene.

Novi automobil bi mogao da bude zasnovan na aktuelnoj Fiat Grande Pandi, sa kojom bi delio platformu i veliki broj komponenti, ali bi se razlikovao po dizajnu i enterijeru.

Prema nezvaničnim informacijama, već postoje predserijski primerci, dok bi proizvodnja mogla biti organizovana u Maroku, gde su već planirani modeli poput Giga Panda i Fastback verzije, navodi italijanski list.

Više informacija očekuje se 21. maja, kada će direktor Stellantisa govoriti o novom industrijskom kompleksu. U međuvremenu, Fiat ostvaruje dobre rezultate na italijanskom tržištu, naročito zahvaljujući modelu Fiat Pandina, koji beleži najveću prodaju u toj zemlji.

Od noviteta se izdvaja i Fiat 500 Hybrid, dok Grande Panda dodatno učvršćuje poziciju brenda na tržištu.