Slušaj vest

Poslednjih nekoliko godina građani Hrvatske sve češće primećuju isti problem: pronaći dobrog majstora postalo je teško, a još teže ga je platiti. Cene radova poput renoviranja stana, popravke instalacija ili jednostavnih kućnih zahvata značajno su porasle, često iznenađujući ljude koji pamte znatno niže iznose od pre samo nekoliko godina.

Razlozi za taj rast su brojni — od nedostatka radne snage i odlaska majstora u inostranstvo, do rasta cena materijala i opšteg poskupljenja života. U Hrvatskoj najviše nedostaje građevinskih i instalaterskih majstora, odnosno zanimanja koja su ključna za izgradnju i renoviranje kuća i stanova. Došlo je vreme kada se za usluge keramičara, elektroinstalatera ili fasadera upisuje na listu čekanja.

Jedan Hrvat je na Reditu pitao kakvo je stanje na tržištu vodoinstalaterskih poslova u Hrvatskoj. "Ima li posla, kakav je raspon cena itd. Radim u inostranstvu kao vodoinstalater i kroz par godina bih voleo da se vratim u Zagreb i otvorim svoju firmu. Sve u svemu, pitanje je: ima li posla i isplati li se, pored svih postojećih firmi, otvarati novu?“, raspituje se.

Hrvat ostao u šoku: "Za dva ventila je uzeo 110 evra“

U komentarima su mu jednoglasno poručili da se odmah vrati. "Ove nedelje su mi hitno bili potrebni za posao od dva dana kako bi ostali građevinci mogli da nastave da rade i da gradilište ne stoji. Pozvao sam najmanje 20 ozbiljnih majstora i niko ne može pre Uskrsa, a mnogi ni do 1. jula – 1. avgusta ove godine“, napisao je jedan korisnik Redita. Dodaju da su majstori svih profila toliko traženi da praktično nema šanse da vodoinstalater ostane bez posla.

„Itekako ima smisla, pogotovo kada imaš konkretno iskustvo iz inostranstva. Sigurno ćeš odskakati od većine domaćih majstora ili, bolje rečeno, fušera sa znanjem starim 20–30 godina“, pišu mu dalje.

Jedan Hrvat požalio se koliko mu je vodoinstalater naplatio jednostavan posao. „Trenutno stanje na tržištu: pre nedelju dana vodoinstalater je zamenu dva ventila na vodokotliću (možda je bio tu 15 minuta, mnogo sam rekao) naplatio 110 €. Bez računa, naravno, jer obrt se otvara, zatvara, fiskalizacija, nešto četvrto. Kreni.“

"Za dobrog vodoinstalatera uvek ima posla. Toliko posla da možeš da biraš koje poslove prihvataš. Bonus je ako radite u timu voda plus keramika, jer mnogima odgovara da ista ekipa odradi oboje pa samo na toj činjenici uzmeš par stotina evra više -, zaključuju.