Dok se kosilice najviše čuju u naseljima van grada, većina građana u gradskim sredinama se muči sa travnatim površinama oko svojih zgrada jer je čekanje radnika javnih preduzeća ponekad predugo pa, umesto da to urade sami, radije angažuju firme ili pojedince koji se bave košenjem.

Kako bismo saznali koliko košta košenje ako ne želite sami to da radite, razgovarali smo sa Miljanom, koji se već 15 godina bavi tim poslom i kosi oko vikendica kraj Dunava.

On je objasnio da cena zavisi od toga kolika je trava pošto se sa većom i gušćom travom povećava napor pri košenju kao i utrošak goriva i vremena. Kazao nam je da je u proseku standardna cena za održavane travnate površine 600 dinara po aru za košenje trimerom.

Kosač Miljan nam je rekao da je na duge staze svakako jeftinije da sami kosite, ali da se na to odlučuju samo oni koji imaju dovoljno vremena i volje za taj posao.

Koliko vas košta košenje trave ako to sami radite zavisi od toga koliko morate da uložite u alat, njegovo održavanje i potrošeno gorivo, gde se ne računaju sati sopstvenog rada.

Miljan je kazao da se trimerom za prosečno 45 minuta koliko traje jedan rezervoar od 0,6 litara (mešavine benzina i ulja) može pokositi do 10 ari najlonom (košenje sečivom na trimeru plaća se više, troši više goriva i primenjuje samo kod jače zakorovljenosti).

On je takođe dao nekoliko saveta u vezi sa nabavkom trimera jer na tržištu postoji širok spektar mašina, od onih nepoznatih proizvođača koje su najjeftinije, do najskupljih profesionalnih alata kakve on koristi.