Drva na džak koštaju od 500 do 700 dinara

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Na prvi pogled čini se da kod sušenja drva za ogrev nema velike mudrosti. Iseku se, slože i ostave nekoliko meseci pre početka grejne sezone. Međutim, način na koji su drva složena i te kako može da utiče na njihovo sušenje.

Razlika se najbolje može uočiti na dve gomile iste vrste drva, isečenih u isto vreme i na približno jednake komade. Jedna je podignuta od zemlje, složena tako da između cepanica može da struji vazduh i odozgo zaštićena od kiše. Druga je veoma zbijena, nalazi se neposredno uz zemlju ili je sa svih strana prekrivena ceradom.

Upravo je strujanje vazduha jedan od najvažnijih uslova za dobro prirodno sušenje drva. Ako su cepanice previše zbijene i između njih gotovo da nema strujanja vazduha, vlaga se sporije oslobađa.

Odvojiti drva od zemlje

Drva je potrebno dobro odvojiti i od zemlje kako donji redovi ne bi bili izloženi vlazi iz tla. Posebno treba obratiti pažnju na pokrivanje. Mnogi, u želji da zaštite drva od kiše, celu gomilu prekriju ceradom. Problem nastaje ako se time zatvore i bočne strane i znatno smanji strujanje vazduha. Bolje je zaštititi vrh gomile od kiše i snega, a bočne strane ostaviti otvorenim kako bi vazduh mogao da cirkuliše.

Zbog toga dve gomile istog drveta posle više meseci ne moraju da budu podjednako suve. Kolika će razlika biti, nije moguće unapred odrediti. Zavisi od vrste drveta, njegove početne vlažnosti, veličine cepanica, vremenskih uslova, položaja gomile i dužine sušenja.

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Zato ne postoji univerzalno pravilo prema kojem će pravilno složena drva biti, na primer, dvostruko suvlja od nepravilno složenih. Razlika u vlažnosti postaje posebno važna kada drva završe u peći. Za efikasno sagorevanje poželjno je da sadržaj vlage bude oko 20 odsto ili niži.

Kako proveriti da li su drva dovoljno suva?

Previše vlažno drvo teže se pali, daje manje korisne toplote i proizvodi više dima. Deo energije koja bi trebalo da zagreva prostor troši se na zagrevanje i isparavanje vode koja se još nalazi u drvetu.

Da li su drva dovoljno suva, najlakše je proveriti meračem vlage. Pritom nije najbolje meriti samo spoljašnju površinu cepanice jer ona može biti znatno suvlja od njene unutrašnjosti. Cepanicu je dobro ponovo rascepiti i vlagu izmeriti na sveže otvorenoj unutrašnjoj površini.

Važno je i vreme. Drvo ne može kvalitetno da se osuši preko noći, a koliko će mu meseci biti potrebno zavisi od vrste, veličine cepanica, početne vlažnosti i uslova skladištenja. Mekom drvetu u dobrim uslovima može biti dovoljno šest meseci ili više, dok tvrdim vrstama često treba godinu dana, a pojedinim i duže.

Zato nije svejedno kako će drva provesti mesece pre početka grejne sezone. Gomila podignuta od zemlje, odozgo zaštićena od padavina i složena tako da kroz nju može da prolazi vazduh ima znatno bolje uslove za sušenje od zbijene i potpuno zatvorene gomile.

Nekoliko minuta više posla prilikom slaganja tako može da znači suvlja drva, lakše loženje i efikasnije grejanje kada stigne zima.