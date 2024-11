U Banjaluci, garaža od 16 kvadratnih metara u blizini centra košta 30.000 KM (oko 15.300 evra), dok se u naseljima cene garaža od 11 do 13 kvadrata kreću od 24.500 do 32.000 KM (od 12.500 do 16.400 evra). U Doboju, garaža koja ima 21 kvadrat košta 24.900 KM (oko 12.700 evra), dok jedna od 18,8 kvadrata dostiže čak 40.000 KM (oko 20.400 evra).

U Sarajevu, garaža u centru od 12,5 kvadrata prodaje se za 50.000 KM (oko 25.500 evra), dok se u udaljenijim naseljima cene kreću od 25.000 do 35.000 KM (od 12.700 do 17.900 evra). U Mostaru, garaže površine od 12 do 18 kvadrata koštaju između 20.000 i 26.000 KM (od 10.200 do 13.300 evra).