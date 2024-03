PODIVLJALE CENE GARAŽA U BEOGRADU: Za najskuplju u Starom gradu možete kupiti čak 210 parking mesta u Obrenovcu!

Prema izveštaju o stanju na tržištu nepokretnosti u 2023. godini Republičkog geodetskog zavoda, najskuplje garažno mesto prodato je za 63.000 evra.

Naime, uobičajena gužva sa beogradskih ulica preliva se u još gori haos kada Beograđani svog četvorotočkaša treba negde da ostave. Parkira ko kako uzmogne, a "Oko sokolovo" i druge službe nemilosrdno pišu kazne onima koji nepropisno ostave svoje vozilo.

Shodno tome, potražnja za ličnim parking prostorom postaje sve veća, a to cene gura nezadrživo uvis, što ilustruju i podaci iz izveštaja RGZ-a.

foto: Shutterstock

Tačnije, cene garažnog prostora su se kretale od minimalnih 300 evra u Obrenovcu do vrtoglavih 63.000 evra u beogradskoj opštini Stari grad.

Dakle, za jednu garažu u Starom gradu moglo je da se kupi čak 210 najjeftinijih.

U Srbiji je prošle godine kupljeno 15.554 garažnih prostora od čega je 10.867 garažnih mesta, 1.035 garažnih prostorija i 3.652 parking mesta van objekta.

foto: Shutterstock

Gde se najviše trgovalo parking mestima

Kada je reč o udelu, Beograd i dalje dominira. Gotovo polovina, tačnije 46 odsto garaža je prodato u Beogradu.

Gledano na nivou opština, najveći broj kupoprodaja je na području opština Novi Sad – 2.158, Savski venac – 1.333, Novi Beograd – 1.017, Zvezdara – 918, Voždovac – 857, Palilula (Beograd) – 731, Čajetina – 569, Vračar – 552, Zemun – 535, Pančevo – 493, Kragujevac - 476 i dr.

foto: Shutterstock

Cene garaža u Srbiji

Već smo pomenuli da je najskuplje garažno mesto po ceni od 63.000 evra prodato u beogradskoj opštini Stari grad. Zanimljivo je da je 2022. godine najskuplja garaža prodata u Beogradu na vodi za 58.400 evra, dok su najjeftinije ostale u Obrenovcu za 300 evra.

Što se tiče Beograda, u poređenju sa 2022, primećen je značajan pad minimalne cene na Novom Beogradu (sa 5.000 u 2022. na 3.070 evra u 2023), a pad, takođe, beleži i Savski venac (sa 6.000 na 5.000 evra).

foto: GeorgiD / Alamy / Alamy / Profimedia

Značajno poskupljenje beleži opština Palilula sa minimalnih 1.200 evra u 2022. na 3.000 evra u 2023. godini.

U Novom Sadu cene su se kretale od 900 do 35.000 evra, Nišu od 500 do 20.000 evra i Kragujevcu od 1.000 do 14.400 evra.

Garažni prostori podrazumevaju garažno mesto u zgradi, garažnu prostoriju u zgradi ili posebne garaže i parking mesto van objekta.

