Slušaj vest

Za ovu srpsku planinu ne može se reći da je planinska lepotica, pošto nosi muško ime "Zlatar", ali bi joj se spravom mogao dodati epitet planinski lepotan.

I upravo ta prirodna lepota i bogatstvo flore i faune bili su razlog da ovoj planini država dodeli poseban status "specijalnog rezervata prirode".

"Ovaj rezervat obuhvata oko 8.000 hektara bogatih šumskih ekosistema, šume smrče, jele i bukve, sa brojnim endemičnim vrstama i vrednim staništima. Na ovom području živi 128 vrsta ptica, 42 vrste sisara i 871 vrsta biljaka od kojih mnoge imaju veliki prirodni značaj - saopštili su iz Ministarstva zaštite životne sredine.

Zlatar je deo Ekološki značajnog područja "Uvac i Mileševka" poznat po tradicionalnom načinu života, kao i manastiru Svetih Kozme i Damjana. Zaštita se sprovodi kroz tri stepena sa ciljem očuvanja prirodnih vrednosti, staništa i održivog korišćenja resursa.

Planina Zlatar poslednjih godina uz Zlatibor i Taru postaje i sve popularnija turistička destinacija na zapadu Srbije. Poznata po svojim prirodnim lepotima i lekovitom vazduhu nalazi se na mapi posetilaca iz čitavog regiona.

Planina Zlatar idealna je destinacija za miran, porodičan odmor, ali i ljubitelji skijanja i aktivnog turizma na ovoj netaknutoj srpskoj planini mogu i te kako da uživaju.

Cena ski pasa su veoma povoljne, a protekle sezone su se kretale od 1.000 dinara za decu i 1.500 dinara za odrasle. Na skijalištu možete da iznajmite i opremu, a dostupne su i škole skijanja za decu i početnike.