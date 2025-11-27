InfoBiz
NARODNA BANKA SRBIJE: Zvanični srednji kurs danas je 117,3818 dinara za evro
Zvanični srednji kurs danas je 117,3818 dinara za evro, što je najslabijia vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godne, saopštila je Narodna banka Srbije.
Evropska valuta, prema zvaničnom srednjem kursu, juče je vredela 117,3609 dinara.
Dinar danas prema evru vredi 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku ove godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara.
