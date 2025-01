- Trenutno nam se ovde stanovi bolje prodaju nego u Beogradu. Beograđani se sele iz prestonice i to su uglavnom porodični ljudi koji žele više kvadrata za isti novac. Kupuju se najčešće dvoiposobni stanovi, funkcionalnost im je odlična i ako poredite, recimo, sa Rakovicom, stigne se čak i brže do centra, a odlična je i infrastruktura. Jasno je da cena privlači ljude, brzo se stiže do Beograda, saobraćajna komunikacija je dobra. Osim porodica koje se doseljavaju iz glavnog grada kupci su i ljudi iz okolnih mesta koji kupuju deci stanove. Ono što je interesantno to je da u Pančevu prodajemo uglavnom veće stanove nego u Beogradu.