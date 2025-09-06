Ulaganje u parking-mesta i garaže postalo ozbiljna investicija u Srbiji.

Sve veći nedostatak parking prostora u gradovima širom Srbije otvorio je prostor za razvoj privatnih parkirališta. U Beogradu se pokazalo da najveći potencijal imaju parkinzi u blizini Aerodroma Nikola Tesla, dok se u ostalim delovima grada najčešće traži mesečni zakup.

Troškovi ulaganja u ovaj biznis znatno su manji nego kod gradnje stambenih objekata, a potražnja konstantna. Najveće ulaganje je kupovina zemljišta, čije cene variraju od 5.000 evra po aru u prigradskim naseljima do čak 250.000 evra u centru Beograda.

Mesečni zakup garaže u prigradskim delovima iznosi oko 70-80 evra, dok u centru ide i do 250 evra. Spoljašnja parking mesta su i do 50 odsto jeftinija. Kupovina garažnog mesta košta između 10.000 i 70.000 evra, dok su otvorena mesta 5.000-10.000 evra.

U Novom Sadu privatnih parkinga još nema dovoljno - procene govore da ih je manje od 20, dok su cene zakupa od 35 do 150 evra mesečno. U Beogradu su razlike drastične - od “klackalica” u Zemunu po 12.000 evra, do luksuznih kompleksa gde garaže dostižu i više od 20.000 evra, a kvadrat u West 65 ide i do 5.000 evra.

Stručnjaci ističu da se radi o sigurnoj i isplativoj investiciji, posebno u blizini aerodroma, bolnica, poslovnih zona i turističkih atrakcija, gde potražnja za parking mestima stalno raste.