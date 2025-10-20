Slušaj vest

"Elektroprivreda Srbije“ poziva građane da umesto pet odsto popusta za redovno plaćanje računa iskoriste novi, veći popust od sedam odsto.

- Od računa za oktobar sva domaćinstva koja se opredele da račun za struju dobijaju u elektronskoj formi, na mejl adresu, i plate ga do 20. u mesecu ostvariće pravo na popust od sedam odsto. Na taj način želimo da motivišemo građane da zajedno sa nama daju doprinos očuvanju životne sredine - poručio je Aleksandar Bjeličić, izvršni direktor snabdevanja EPS na 20. Međunarodnom sajmu energetike u Beogradu.

EPS Sajam energetike 2025 2.jpg
Sajam energetike Foto: EPS

Na štandu "Elektroprivrede Srbije“ na Beogradskom sajmu u naredna tri dana građani mogu da se informišu detaljnije o pogodnostima zamene papirnog računa elektronskim.

- Izbor elektronskog računa za električnu energiju je prvi korak za popust od sedam odsto. To mogu da urade na portalu i aplikaciji „EPS Uvid u račun“, na šalterima u poslovnicama EPS ili popunjavanjem zahteva koji se nalazi na sajtu EPS-a. Procedura za izbor e-računa je jednostavna, a prednost je što kupci dobijaju račun na mejl adresu, mnogo ranije nego što je slučaj s papirnim računom. Drugi korak je da račun izmire do 20. u mesecu, na način koji njima najviše odgovara i koji praktikuju inače - naveo je Bjeličić.

On je podsetio da je EPS unapređujući odnos s kupcima poslovanje usmerio i na digitalizaciju usluga i povećao broj digitalnih servisa kako bi komunikacija s kupcima tekla na što brži i lakši način, što je važno i građanima i EPS.

