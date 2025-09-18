Slušaj vest

OIE kapaciteti snage 843 MW sa kojima je “Elektroprivreda Srbije” potpisala PPA ugovore za otkup i balansiranje električne energije ove godine će proizvesti 2,2 teravat-sata električne energije, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu kada je snaga tih projekata bila 723 MW, rekao je David Žarković, pomoćnik generalnog direktora EPS-a za poslove upravljanja elektroenergetskim portfeljom.

- Očekujemo da do kraja godine na mreži budu i dva velika vetroparka. U 2026. biće 1.433 MW iz OIE projekata sa očekivanom proizvodnjom 3,2 teravat-sata. Naredne 2027. imaćemo 1.786 MW sa 4,1 teravat- sati i 2028. godine 2.490 i MW iz OIE sa 5,9 teravat- sati. To su projekti sa kojima je EPS potpisao PPA ugovore na 15 godina za balansiranje i otkup energije i nisu uračunati nezavisni proizvođači iz obnovljivih izvora. Planiramo da 2028. godine 42 odsto energije bude proizvedeno iz hidro i obnovljivih izvora i da bude ostvaren cilj države da do 2030. godine 45 odsto električne energije bude iz OIE – istakao je Žarković na panelu o tržištu električne energije, u okviru konferencije OIE SRBIJA 2025.

On je ukazao da je EPS dominantan učesnik na tržištu u Srbiji i da je pozicija EPS takva da prirodno mora da preuzme najveći broj PPA ugovora o otkupu i balansiranju električne energije.

– Balansiranje je finansijska obaveza. Svaki učesnik može da preuzme balansnu odgovornost, ne treba mu neko kao EPS, slobodan je da to radi sam, pod istim uslovima, ali tržište tih usluga nije iskorišćeno. Svi su došli u EPS i uspeli smo da ponudimo najpovoljnije uslove – rekao je Žarković.

Tokom panela bilo je reči i o fenomenu negativnih cena, situaciji kada cene padaju zbog sve veće proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, i to u periodima dana kada potrošnja ne može da preuzme svu tu energiju.

– EPS ima 30 otvorenih PPA ugovora koje treba da aneksiramo zbog uvođenja negativnih cena, jer ih u postojećoj regulativi u Srbiji nema. I po promeni regulative i ubuduće težićemo da delimo i benefite i rizike negativnih cena između nas i proizvođača – objasnio je Žarković.