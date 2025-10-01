Slušaj vest

Ovaj popust važi počevši od računa za oktobar, pod uslovom da se račun plati do 20. u mesecu.

Ova akcija je deo šire saradnje sa Elektroprivredom Srbije (EPS), a cilj je da se poveća tačnost očitavanja potrošnje. Korisnici sada na računu mogu da vide na koji način je očitana njihova potrošnja električne energije. Naime, u gornjem levom uglu računa nalazi se informacija da li je očitavanje bilo daljinsko, konvencionalno, samoočitavanje, ili je brojilo neočitano.

Kako i kada prijaviti stanje Stanje brojila za električnu energiju može se prijaviti od 1. do 6. u mesecu na više načina: Putem mobilne aplikacije EDS-a.

Na zvaničnom sajtu www.elektrodistribucija.rs.

Slanjem mejla.

Putem besplatnog poziva na broj 0800 360 300.

Direktno na šalterima EDS-a.

Važno je napomenuti da oni koji imaju status daljinsko očitavanje ne treba da prijavljuju stanje, jer njihova brojila automatski očitava isključivo EDS.

Prednosti EDS aplikacije

Prednost prijave putem mobilne aplikacije prepoznalo je više od 500.000 korisnika. Aplikacija omogućava laku proveru poslatog stanja, kao i memorisanje podataka za prijavu više brojila na jednom telefonu (za stan, kuću, poslovni prostor, vikendicu ili garažu).

Aplikacija je dostupna na platformama Google Play, App Store i Huawei AppGalery.

Procedura prijave je jednostavna: na početnom ekranu aplikacije izabere se ikonica "prijava stanja brojila", zatim se izabere polje "moja merna mesta", popune se osnovni podaci, izabere opština i pošalju slike stanja brojila (više i niže tarife).

Iz EDS-a savetuju samočitače da obavezno provere da li su fotografisali odgovarajuće brojilo pre nego što prilože fotografije, što je naročito važno za korisnike koji imaju više mernih mesta, kako bi izbegli slanje pogrešne fotografije.

Detaljno uputstvo za samočitanje dostupno je u aplikaciji, na sajtu, kao i na zvaničnom YouTube kanalu EDS-a.

Još popusta

Za sva domaćinstva koja papirni račun za električnu energiju zamene elektronskim i plate ga do 20. u mesecu, „Elektroprivreda Srbije“ od računa za oktobar omogućava popust od sedam odsto.