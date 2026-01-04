Slušaj vest

Novac će u 8h ujutru biti na računima građana koji imaju račune u banci Poštanska štedionica.

Podsetimo, penzije u Srbiji od decembra su veće za 12,2 odsto, a prva uvećana primanja penzioneri će pre božićnih praznika, kao što je najavljeno, rekao je juče predsednik Aleksandar Vučić.

- Kao što smo rekli, znamo da su ljudi imali troškove oko slava, neki oko Božića po gregorijanskom kalendaru, neki oko Nove godine, zato će uvećane penzije dobiti pre pravoslavnog Božića i mislim da je to veoma važno - dodao je on.

"Prosečna decembarska penzija iznosiće 56.837 dinara"

- Penzije i ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) će na osnovu procenta učešća neto penzija u bruto domaćem proizvodu (BDP) biti uvećana za 12,2 odsto, a primenjeno na prosečan iznos penzije za avgust od 50.657 dinara, prosečna decembarska penzija iznosiće 56.837,1 dinar - izjavio je ranije direktor Fonda PIO Relja Ognjenović

Relja Ognjenović je za najnovije izdanje "Glasa osiguranika", glasila Fonda PIO, rekao da će se, s obzirom na to da je učešće neto penzija u BDP-u 9,98 odsto, usklađivanje primeniti u visini rasta prosečne zarade, što je za korisnike i najpovoljnije.

Istakao je da kumulativno uvećanje penzija od novembra 2024. do decembra 2025. godine iznosi 24,4 odsto.

Minimalna penzija u našoj zemlji trenutno iznosi 21.786,02 dinara, koliko primaju poljoprivredni penzioneri, dok je penzija za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti sada 27.711,33 dinara.

Kada poljoprivredni penzioner koji prima ovaj iznos dobije januarsku penziju, ona će biti 24.400 dinara. Dakle, to je povećanje od 2.614 dinara. Što se tiče druge grupe korisnike, oni će dobiti još 3.325 dinara na penziju, što znači da će ukupnu primiti 31.036.

Prosečna penzija veća za 6.000 dinara

Prosečna penzija za oktobar, prema podacima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, iznosi 50.686 dinara (novembarski prosek koji još nije poznat, može se razlikovati tek neznatno) tako da kada se na ovu sumu doda povećanje od pomenutih 12,2 odsto, dođe se do sume od 56.768 dinara.

To bi značilo da će najstariji građani koji imaju prosečna primanja dobiti 6.000 više.

Građani koji imaju penziju od 70.000 dinara, dobiće u januaru 8.400 dinara više

Tako, u januaru, nakon povećanja od 12,2 odsto, ovaj penzioner primiće 78.400 dinara.

Najveće penzije

Prema najsvežijim podacima Fonda PIO, penziju prima nešto više od 1.650.000 naših najstarijih građana, a tek 72 prima najveći iznos penzija.

Prema statističkom izveštaju Fonda PIO za avgust 2025. godine, od pomenutih 1,65 miliona penzionera u Srbiji, čak 59 odsto njih ima mesečna primanja u visini do prosečne penzije, dok najnižu moguću penziju prima oko 14 odsto penzionera. Ispod najniže moguće ima oko 18 odsto najstarijih.

Prema ovom izveštaju, najveća penzija u Srbiji iznosi tačno 230.145 dinara i nju prima tek 72 penzionera.

Do 2027. prosečne penzije 650 evra

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali je ranije izjavio da je u planu da penzije u proseku dostignu 650 evra u naredne dve godine.

- Penzije nikada nisu bile veće i to je još jedno obećanje koje smo ispunili, a sada nastavljamo dalje, ka ispunjenju cilja koji smo postavili da do kraja 2027. godine prosečna penzija u Srbiji dostigne 650 evra - zaključio je Siniša Mali.

Kada se pogleda period od 2020. do 2026. godine, dodaje Mali, beleži se realan rast penzija od 45,2 odsto, dok je očekivani nominalni rast 117,1 odsto, kao i da je penzioni ček 2012. iznosio 204 evra.