Za penzionere u Srbiji danas počinje isplata decembarskih penzija uvećanih za 12,2 odsto i prvo će ih dobiti oni koji penzije primaju na kućne adrese, najavilo je Ministarstvo finansija.

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali najavio je da od subote, 3. januara, kreće isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto i da će najstariji sugrađani uvećane penzije dobiti pre božićnih praznika.

- Isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto nastavlja se u ponedeljak, 5. januara, a svim penzionerima koji penzije primaju preko Banke Poštanska štedionica, penzije će biti na računima već u ponedeljak, u osam sati ujutru. Svesni smo da svi imaju veće troškove tokom decembra i januara meseca, i zato nam je bilo važno da na ovaj način izađemo u susret našim penzionerima, kako bi što pre dobili svoje uvećane penzije - napisao je Mali na Instagram nalogu.

Dodao je da je prosečna penzija u 2025. godini iznosila oko 437 evra, dok će prosečna penzija u ovoj godini biti oko 485 evra.

- Pogledajte samo kolike su to razlike u odnosu na 2012. godinu kada je prosečna penzija iznosila 204 evra. Veoma je važno i da penzije rastu u realnom iznosu, dakle iznad nivoa inflacije, a samim tim i životni standard naših najstarijih, što je uvek među prioritetima Vlade Republike Srbije - naveo je Mali.

Kada se pogleda period od 2020. do 2026. godine, dodaje Mali, beleži se realan rast penzija od 45,2 odsto, dok je očekivani nominalni rast 117,1 odsto.