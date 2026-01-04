Slušaj vest

Na početku godine, mnogi su mislili da je samo pitanje vremena kada će evro pasti ispod pariteta sa dolarom, ali sada vredi 1,17 dolara, a evro je dobio čak 14 odsto u odnosu na dolar.

Ruska rublja je uspela da najviše poraste prošle godine, uprkos nižim cenama nafte i zapadnim sankcijama. Ojačala je za 45 odsto u odnosu na dolar (najviše u više od 30 godina) i trenutno je na 80 rubalja za dolar, što je gotovo ista vrednost kao pre nego što je rat u Ukrajini počeo pre skoro četiri godine.

Iako je jača rublja blagotvorno uticala na inflaciju, to u mnogim pogledima nije dobra vest za Rusiju, jer smanjuje profit izvoznika i, pre svega, naftne industrije, od koje zavisi državni budžet. U svakom slučaju, verovatno ne postoji analitičar na svetu koji bi na prelazu u novu godinu prošle godine predvideo da će rublja i zlato (+65 odsto prošle godine) doneti barem dvostruko veći prinos od akcija Veličanstvene sedmorke (prosečan rast od 20 odsto) i da se bitkoin neće pridružiti zabavi.