Slušaj vest

Primalac je zaposleni u državnoj službi, dok njegovo ime i pozicija nisu otkriveni. Trezor i centralna Banka Rusije će od 1. januara 2026. godine omogućiti vođenje računa u digitalnim rubljama i obavljanje transakcija, uključujući isplate iz federalnog budžeta, ali isključivo uz saglasnost primaoca.

Ruski građani su za sada skeptični prema ovoj novini. U nedavnoj anketi je samo šest odsto ispitanika izjavilo da je spremno da otvori račun u digitalnim rubljama, dok 34 odsto zna da digitalna ruska valuta postoji, ali ne želi da je koristi, prenosi Komersant.

Veliki procenat anketiranih, 41 odsto, za sada ne zna ni da digitalna rublja postoji, dodaje se u istraživanju.

Upotreba gotovine u Rusiji je i dalje najpopularnija, pošto 43 odsto građana tvrdi da ne može da funkcioniše bez gotovine, dok 32 odsto čuva novac u papirnom obliku.