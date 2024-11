On smatra da bi, nakon eventualne korekcije u decembru na 23 odsto, kamatna stopa trebalo na tom nivou da se zadrži tokom 2025. godine, preneo je Tass.

Centralna banka Rusije u oktobru je korigovala prognozu inflacije za 2024. sa 6,5 do 7,0 odsto na 8,0 do 8,5 odsto, a s obzirom na trenutnu monetarnu politiku, prema projekcijama te finansijske institucije, godišnja inflacija pašće 2025. godine na 4,5 do 5,0 odsto.