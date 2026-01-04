Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je jeda od glavnih tema današnje sednice Saveta za nacionalnu bezbednost bila i energetska bezbednost i sigurnost Srbije.

- Očekujemo da do 15. januara nam stigne prvih 85.000 tona. Do 5. uplaćujemo, do 13. najkasnije 15. da stigne, 17. ili 18. kreće rafinerija da radi. To znači da mogu da krenu da proizvode naftu tamo od 25-26. janura - rekao je Vučić.

Kako kaže, mi sada punimo naše rezerve.

- Imaćemo i struje i gasa i naftnih derivata i svega. Danas 88 dana kap nafte nije došao, vi nigde problem niste videli. Ljudi ne moraju da brinu. Samo svi moraju da znaju da nikakva pravila u svetu više ne postoje - zaključio je Vučić.

