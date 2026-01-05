Slušaj vest

Kako je objavio nemački portal lebensmittelwarnung.de, razlog povlačenja je povećan sadržaj histamina, koji može da izazove glavobolju, pad krvnog pritiska, mučninu, a u pojedinim slučajevima i trovanje hranom.

Prema podacima Bavarskog državnog ureda za zdravlje i bezbednost hrane u Erlangenu, povlačenje se odnosi na sledeći proizvod:

Naziv proizvoda: Zarotti Pasta di acciughe – sardelna pasta (60 grama)

Rok upotrebe: 24. jul 2026. godine

Broj serije (šarža): LPH 024 24 07 2026

Sporna roba italijanske kompanije iz Parme bila je u prodaji na teritoriji Bavarske, Baden-Virtemberga, Hesena, Severne Rajne–Vestfalije i Saksonije-Anhalt.

Potrošačima se savetuje da ne konzumiraju ovaj proizvod, već da ga vrate na mesto kupovine, gde mogu da ostvare povraćaj novca.