Slušaj vest

Vlada Srbije izmenila je Uredbu o energetski ugroženom kupcu pa sada pravo na taj status stiču penzioneri sa penzijama do visine od 31.092,11 dinara.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, ova uredba primenjivaće se od obračuna penzija za decembar 2025. Ovo pravo stiče se bez prijavljivanja i to u postupku koji po službenoj dužnosti pokreće jedinica lokalne samouprave.

Započeti postupci za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, koji nisu okončani do početka primene ove uredbe, kako je navedeno, okončaće se po odredbama Uredbe o energetski ugroženom kupcu.

Do sada su penzioneri sa penzijama u visini od 27.711,33 dinara, koji imaju brojilo na svoje ime imala status energetski ugroženog kupca.

Vlada Srbije je krajem septembra ove godine izmenila i dopunila Uredbu o energetski ugroženom kupcu, kojom su olakšice za socijalno ugrožena domaćinstva u predstojećoj grejnoj sezoni proširene i na penzionere sa minimalnim penzijama, kao i na lica sa statusom borca, ratne i civilne vojne invalide i druge korisnike prava u skladu sa propisima o boračko-invalidskoj zaštiti.

Foto: Ana Paunković, Shutterstock

Na osnovu stečenog statusa energetski ugroženog kupca, kako je tada saopšteno penzioneri sa najnižim penzijama ostvarivaće popust od 1.000 dinara na računima za električnu energiju od oktobra 2025. do marta 2026.

Pravo na iste olakšice, po prethodno podnetom zahtevu u svojoj lokalnoj samoupravi, imaju i građani koji imaju brojilo na svoje ime i status borca, svojstvo vojnog invalida (ratnog ili mirnodopskog) ili civilnog invalida rata ili pravo na porodičnu invalidninu u skladu sa propisima kojima se uređuje boračko-invalidska zaštita, a po ostvarivanju statusa energetski ugroženog kupca.

Građani koji su stekli status energetski ugroženog kupca imaju i dodatni popust od pet odsto za redovno plaćanje računa za struju do 28. u mesecu tokom grejne sezone.

Za energetski ugrožene kupce u periodu od oktobra do marta neće važiti spuštanje granice između plave i crvene zone, sa 1.600 kWh na 1.200 kWh.

Procenjeno je tada da će sa ovom olakšicom penzioneri sa minimalnim penzijama i korisnici prava iz boračko-invalidske zaštite moći da umanje svoje račune za oko 1.500 dinara tokom grejne sezone.

Takođe, energetski ugroženi kupci ostvaruju i pravo na umanjenje računa za električnu energiju i prirodni gas bez obzira na ostvarenu mesečnu potrošnju tokom ove grejne sezone.

Energetski ugroženi kupci u zavisnosti od broja članova domaćinstva mogu ostvariti umanjenje računa za određene količine električne energije tokom cele godine, prirodnog gasa tokom grejne sezone (od oktobra do marta), kao i umanjenje računa za toplotnu energiju, u iznosu od 40 do 60 odsto računa za svaki mesec za koji se ispostavlja račun.

Građani koji ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečji dodatak, uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica, prijavljuju se predajom zahteva u svojoj lokalnoj samoupravi, na kojem se izjašnjavaju da li će ostvariti umanjenje računa za električnu energiju, gas ili grejanje.

Zahtevi se rešavaju u roku od mesec dana, a mogu se podnositi tokom čitave godine.