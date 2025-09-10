Slušaj vest

U samom srcu Pirineja, stisnuta između Francuske i Španije, smeštena je Andora la Velja, glavni grad minijaturne kneževine Andore. Na prvi pogled reč je o gradiću od tek dvadesetak hiljada stanovnika, ali na 1.023 metra nadmorske visine krije se prava senzacija – najviši glavni grad Evrope, mesto koje spaja duh planinske tradicije i ritam modernog života.

Andora la Velja je posebna po mnogo čemu, ali najviše po tome što je glavni grad bez aerodroma i železničke stanice. Putnici koji dolaze iz Barselone, Tuluza ili Perpinjana u grad mogu stići samo putem, a sama vožnja serpentinama Pirineja podseća na filmsku avanturu. Pogledi na snežne vrhove, reke i bajkovita sela ostavljaju bez daha, a upravo ta izolovanost gradu daje poseban karakter – nema gradske vreve, zvukova vozova ni aerodromskih gužvi.

Egzotika i šoping

Iako malen, grad svake godine privlači desetine hiljada posetilaca iz cele Evrope. Razlog nije samo egzotičnost planinskog okruženja, već i činjenica da je Andora la Velja pravi raj za šoping. Zahvaljujući posebnom poreskom statusu, luksuzna odeća, nakit, parfemi, tehnologija, pa čak i vina ovde se prodaju po znatno nižim cenama nego u velikim evropskim metropolama. Središte tog trgovačkog raja su avenije Meritšel i Karlemani koje danju vrve životom, a noću se pretvaraju u šetalište pod svetlima izloga i mirisima restorana.

Osim prodavnica, Andora la Velja nudi i nešto sasvim drugačije – prirodne termalne izvore. Najveći simbol te tradicije je Kaldea, futuristički kompleks od stakla i čelika u središtu grada koji skriva bazene s mineralnom vodom, saune, džakuzi i tretmane iz celog sveta. Opuštanje u toplim kupkama usred planina postalo je zaštitni znak ove destinacije.

Leti biciklizam, zimi skijanje

Zimi grad postaje savršeno polazište za poznata skijališta poput Grandvalire i Valnorda, dok leti privlači planinare, bicikliste i sve one koji traže beg od vrućih gradskih asfalta. Uprkos malim dimenzijama, Andora la Velja iznenađuje sadržajem, pa turisti često kažu da nudi ono što u drugim prestonicama nije moguće – istovremeno luksuz i prirodu, urbani život i planinsku tišinu.

Ovaj skriveni dragulj Pirineja dokazuje da veličina nije presudna. Andora la Velja nije tipična prestonica, već grad koji na svoj način spaja istoriju, prirodu i savremeni duh, te posetiocima daje doživljaj koji se teško može pronaći bilo gde drugde u Evropi.