On je rekao da je prosečno u Srbiji zabeleženo poskupljenje smeštaja od 12 do 15 odsto.

"Dakle, jedna opšta inflacija koja vlada u celom svetu, vezano je za ovu aktuelnu krizu, koja je dovela do poskupljenje roba i usluga, pa opet sve to utiče na formiranje krajnjih cena i uticalo je na globalno povećanje cena. Tako da nije tu turistička industrija ostala po strani. Najveća poskupljenja su u hotelima najvećih kategorija, što je potpuno nelogično, obzirom na cenu i na te procente'', objasnio je Seničić za Tanjug.

On je rekao da je jedan od faktora koji doprinosi povećanju cena i poskupljenje avionskog goriva.

"Kada cena goriva raste, to utiče na cenu karata. Nažalost, agencije ne mogu mnogo da utiču na te promene, jer je to specifičan tržišni faktor", dodao je Seničić.