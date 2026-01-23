Slušaj vest

Na listi dobitnika našla se samo kompanija Philip Morris Operations a.d. iz Niša, čije su akcije zabeležile rast od 0,44 odsto i na zatvaranju trgovanja dostigle cenu od 9.291 dinar.

Gubitnička lista je danas ostala prazna.

Najveći promet ostvaren je trgovinom akcijama Impol Seval a.d. iz Sevojna, u iznosu od 770.000 dinara. Na drugom mestu po prometu nalazi se Philip Morris Operations a.d. sa 650.380 dinara, dok je treće mesto zauzela kompanija Messer Tehnogas a.d. iz Beograda, čijim akcijama je trgovano u vrednosti od 296.008 dinara.

