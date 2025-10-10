Slušaj vest

- Pošto MOL igra važnu ulogu u snabdevanju Srbije sirovom naftom i gorivom, naši srpski prijatelji mogu da se oslone na povećanu isporuku od MOL-a - rekao je Sijarto u objavi na Fejsbuku.

Prema njegovim rečima, ovo povećanje neće moći u potpunosti da zameni nedostatak isporuka iz Hrvatske.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u četvrtak da je realna procena da rafinerija bez dodatnog dotoka nafte može da radi do 1. novembra i dodao da kada je reč o gorivu, problema neće biti do Nove godine.

Vučić je tokom obraćanja građanima, povodom uvođenja američkih sankcija NIS-u, kazao da taj period može biti duži za pet ili sedam dana, ali da će teško biti duže od toga.

