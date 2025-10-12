Slušaj vest

Pobednički niz kakaoa posustaje nakon što su cene pale na skoro dvogodišnji minimum ove nedelje, ali investicione banke upozoravaju da je roba postala „izuzetno preprodata“.

Fjučersi za kakao u SAD za isporuku u decembru pali su u sredu za 1,4% na oko 6.090 dolara po toni, produžavajući gubitke zbog kojih je ugovor izgubio 10% vrednosti u nedelji do 3. oktobra.

To je označilo preokret u putanji rasta cena kakaoa, koja je ostala povišena u poslednje dve godine. Fjučersi u SAD dostigli su maksimum od 12.931 dolara sredinom decembra, ali su ove nedelje cene dostigle najniži nivo od početka 2024. godine.

Izazovni uslovi poljoprivrede, najezde štetočina i kontrola izvoza iz Zapadne Afrike podigli su cene kakaoa poslednjih godina, ali je uzlazna putanja zaustavljena prošle nedelje kada su vlade Obale Slonovače i Gane podigle minimalnu cenu koja se plaća proizvođačima kakaoa.

U napomeni u ponedeljak, analitičari investicione banke Siti rekli su da menadžeri novca zauzimaju „istorijski slab spekulativni stav“ u vezi sa kakaom, dodajući da njihovi podaci pokazuju „slab zamah“ i „signal preprodanosti“ za ovu robu.

Analitičari Sosijete Ženerala takođe su u ponedeljak rekli da su fjučersi za kakao kojima se trguje u Londonu „ekstremno preprodati“.

„Menadžeri novca su ove nedelje bili na kratko“, rekli su u napomeni klijentima. „Kakao je izuzetno ranjiv na pokrivanje kratkih pozicija... Kratke pozicije menadžera novca porasle su na najviši nivo od avgusta 2022.“

U Njujorku, dodali su, kakao je takođe ranjiv na pokrivanje kratkih pozicija, iako ne do istih ekstrema kao londonski ugovor.

Pokrivanje kratkih pozicija se dešava kada investitori otkupljuju pozajmljenu imovinu da bi zatvorili kratke pozicije - što može rezultirati profitom ili gubitkom. Ako cene porastu, žurba za zatvaranjem kratkih pozicija mogla bi dovesti do kratkog sužavanja gde trgovci ponovo ulaze u imovinu, gurajući cene naviše.

Znaci oporavka

Stratezi u J.P. Morgan-u su ove nedelje u belešci napisali da se već pojavljuju znaci oporavka.

„Tržišta kakaoa su naglo pala tokom nedelje nakon što su vlade Obale Slonovače i Gane podigle cene na izvoznim poljoprivrednim gazdinstvima, što je izazvalo jedan od najvećih nedeljnih gubitaka u godini... nakon rasprodaje novih proizvođača useva“, rekli su.