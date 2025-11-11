Slušaj vest

Po Beogradu već nedeljama kruže priče o novom stambenom projektu Nebessa kvart, koji po onome što nudi budućim stanarima, ne samo da nema konkurenta na našim prostorima, već ni u regionu, a kako smo od već upućenih saznali, reč je o kvartu na kojem bi nam pozavideli i mnogi evropski gradovi.

Zaintrigirani pričom, odlučili smo da uradimo ono što najbolje znamo – da sve detaljno istražimo i saznamo o čemu je zapravo reč.

Prva i najsigurnija stanica od koje smo krenuli bili su javno dostupni podaci, a ono što smo u startu uspeli da saznamo nas je, verujte nam, ostavilo bez teksta.

Ne samo da projekat zaista postoji već, bićemo iskreni, Nebessa kvart nudi kvalitet života o kome ste do sada mogli samo da sanjate.

NEBESSA KVART DONOSI NOVI STANDARD ŽIVLJENJA

NEBESSA KVART predstavlja prvi i jedinstveni kvart ovog tipa, ne samo u Srbiji, već u regionu, a nalazi se na idealnoj lokaciji – Novom Beogradu, tačnije, u Ulici Partizanske avijacije. Nije nas mrzelo da malkice iskoristimo i matematiku, pa smo tako izračunali da oni koji se odluče za život ili rad u NEBESSA KVARTU od centra grada su udaljeni svega 12 minuta. Ukoliko stanovnici ovog kvarta budu želeli da otputuju, od aerodroma “Nikola Tesla” ih deli 12 minuta vožnje, a oni koji često putuju, što poslovno, što turistički, odlično znaju koliko svaki minut može biti važan.

Ukoliko put budete planirate vozom, odnosno autobusom, do glavne železničke, odnosno autobuske stanice, potrebno vam je samo šest do osam minuta, dok do prve pijace, osnovne škole ili banke stižete za samo četiri minuta. Nama je ovaj podatak bio posebno interesantan, jer svi znamo koliko je važno da u blizini mesta stanovanja imamo sve što nam je potrebno. Sam NEBESSA KVART bez izlaska iz zgrade, između ostalog, nudi i obdanište, perionicu automobila, ali i veliki broj pažljivo izabranih maloprodajnih objekata, restorana, kafića i različitih usluga.

Već na samom početku nam je postalo jasno da je svaki detalj NEBESSA KVARTA pažljivo osmišljen do perfekcije, ali prava iznenađenja tek slede. Pripremite se, jer sa svakim novim otkrićem, bili smo sve više fascinirani – sigurni smo da ćete i vi biti!

ŠTA JE ZAPRAVO NEBESSA KVART?



Ono što nas je u startu oduševilo jeste činjenica da je NEBESSA KVART zapravo zamišljen kao gated community, što znači da je ceo kvart biti maksimalno osiguran i da se u njemu nalazi sve što je potrebno za lep i lagodan život, maltene bez izlaska iz ulice.

NEBESSA KVART se prostire na čak 73.164 m2, a posebno raduje činjenica da njegove zelene i otvorene površine zauzimaju pozamašnih 17.366 m2. Tako smo došli smo do zaključka da su investitori posebno brinuli o ekologiji, ali i zdravlju budućih stanara, što će se, onim što smo dalje saznali, potvrditi kao i više nego tačna pretpostavka.

Stanovnicima NEBESSA KVARTA bukvalno sve je na dohvat ruke, ili na minut – dva od kuće, a za dobar deo sadržaja koji ovaj kvart nuditi zapravo ne mora ni da se izađe iz zgrade. Solo, ili porodične šetnje, zabava samo za jednog ili celu porodicu, kao i fizičke aktivnosti životom u NEBESSA KVARTU dobijaju potpuno novu dimenziju.

Do parka i atletske staze na krovu, kao i PodRoom-a će se stizati – LIFTOM!

Dobro ste čuli. A tek smo “zagrebali” po površini ovog nikada viđenog i jedinstvenog projekta.

ATLETSKA STAZA I PARK NA KROVU

Nije šala, iako zvuči neverovatno, NEBESSA KVART je prvi kvart ovog tipa koji na svom krovu poseduje i park i atletsku stazu.

Ne računamo onog simpatičnog Piroćanca koji je svojevremeno bio pravi medijski hit, jer je u inat napravio park na krovu svoje kuće.

Ono što je posebno interesantno jeste da čak ni mnogi svetski gradovi ne poseduju zgrade sa parkovima i atletskim stazama na krovu stambenih zgrada, a ovako nešto nije viđeno ni u regionu.

Ono do čega smo došli jednostavnom pretragom jeste podatak da svega nekoliko tržnih centara, poslovnih zgrada i hotela poseduju nešto slično, međutim, zapravo su u pitanju krovne terase i ravni zeleni krovovi.

Sada su Srbija i Beograd dobili prvi kvart sa parkom na krovu. A krov NEBESSA KVARTA zaista nudi pregršt mogućnosti, počevši od vidikovca, sa savršenim pogledom na Beograd u kojem će, apsolutno smo sigurni, mnogi uživati, počevši od prve jutarnje kafe. Verujemo da će pobornike zdravog života oduševiti činjenica da su na krovu NEBESSA KVARTA obezbeđena i mesta za vežbanje, kao i mesta za sedenje – za one koji jedinostavno žele da uživaju u prirodi i “čašici” razgovora, dok će, naravno, i deca dobiti svoj prostor za igru.

Ni vlasnici i ljubitelji kućnih ljubamaca neće morati da brinu, jer se na krovu NEBESSA KVARTA nalazi i pet zona, posebno isplanirana za kućne ljubimce.

Sa druge strane, oni koji maštaju o sopstvenoj bašti, moći će da se opuste upravo u zoni za gradsko baštovanstvo u okviru koje mogu da sade i beru začinsko bilje.

Stigli smo i do atletske staze, koja sama po sebi predstavlja atrakciju, jer kada ste imali priliku da čujete ili vidite da je neka zgrada poseduje na svom krovu? Malo smo istražili i tako smo došli do zanimljivih podataka koji kažu da atletsku stazu na krovu poseduje poslovna zgrada Google-a u Londonu, međutim, njena dužina iznosi svega 200 metara i ona je kraća od ove koja se nalazi na krovu NEBESSA KVARTA koja je dugačka čak 330 metara. Malo smo uporedili podatke i došli do činjenice da se atletske staze na stadionima prostiru na 400 metara dužine i verujemo da sada već dobijate jasniju sliku u glavi o kojim razmerama je reč.

Sada je već i više nego očigledno da su idejni tvorci i investitori NEBESSA KVARTA zaista želeli da u svemu budu prvi.

Mi smo, ipak, posebno oduševljeni činjenicom da su posebno vodili računa o ekologiji i zdravlju budućih stanara ovog jedinstvenog kvarta, o čemu govore zeleni krovovi koji pružaju posebne pogodnosti.

Zeleni krovovi za čistija pluća stanovnika i celog grada Istraživanja su posebno interesantna i u njima uživamo onda kada podaci do kojih dolazimo govore o dobrobiti. A u slučaju NEBESSA KVARTA – apsolutno svaki detalj radi u korist budućih stanara. Da li ste znali da zeleni krovovi, a posebno parkovi na krovovima imaju izuzetno pozitivne efekte na mikrookruženje oko zgrade, ali i da smanjuju efekat urbanih ostrva, dok leti pomažu u snižavanju temperature? Ipak, to nije sve! Verujemo da će budući stanovnici NEBESSA KVARTA biti oduševljeni činjenicom da upravo ove zelene površine filtriraju vazduh, ali i pomažu i u smanjenju buke, što je idealno za one koji u svom novom domu ili poslovnom prostoru žele da imaju mir.

SISTEM GREJANJA I HLAĐENJA, SMART HOME TEHNOLOGIJA, ŽIVOT NA KLIK



NEBESSA KVART je kvart sa više atributa održivosti, što, između ostalog, podrazumeva: zeleni krov, sistem grejanja i hlađenja geotermalnim pumpama, mikrofiltraciju i jonizaciju vazduha u svakom stanu i poslovnom prostoru, sistem mikropročišćavanja i omekšavanja vode, kao i veliki broj e-punjača za automobile i ostave za bicikle.

Stanovnici NEBESSA KVARTA mirne glave mogu da zaborave na pročišćivače vazduha, jer ugrađeni jonizatori svakom stanovniku ovog jedinstvenog kvarta pružaju osećaj planinskog vazduha i to nadomak centra grada.

Takođe je posebno zanimljiva činjenica da NEBESSA KVART energetski ne zavisi od drugih, što u praksi znači, da u svom stanu, ili poslovnom prostoru, upravo zahvaljujući preciznoj kontroli, energiju plaćate isključivo onoliko koliko je i potrošite. Kao bitan podatak izdvajamo i činjenicu da grejanje geotermalnim pumpama predstavlja apsolutno društveno odgovoran izbor, koji ne samo da čuva resurse, već smanjuje i zagađenje, dok ujedno podiže i kvalitet života cele zajednice.

Saznali smo i da svaki stan funkcioniše po smart home sistemu, što znači da lično upravljate apsolutno svakim delom svog stana – od grejanja/hlađenja, preko rasvete, roletni, utičnica, pa sve do senzora i bezbednosti.

Bili bismo neiskreni kada ne bismo priznali da smo pokušali da pronađemo makar jednu manu ovom projektu, međutim što smo dublje “kopali”, shvatili smo, da ne samo da su projektanti i investitori mislili na svaki detalj, već smo lagano počeli da zamišljamo život u NEBESSA KVARTU, pogotovo kada smo saznali za wellness koncept i PodRoom!

BOLJI ŽIVOT ZA SVE

Ko još ne bi želeo da maltene iz kreveta, bez preteranog oblačenja, za svega minut dva, uskoči u bazen, opusti se u sauni, odradi trening u teretani, ili se opusti u sali za jogu i pilates?

Ne samo da niko nikada u Srbiji i regionu nije uradio ovako nešto u okviru nekog stambenog kvarta, već niko nikada nije idejno, a kamoli u praksi, napravio da do svega ovoga stižete na samo minut vožnje liftom.

NEBESSA KVART nije samo multifunkcionalni park na krovu i ne nudi samo spa centar i fitness – u NJEMU wellness postaje svakodnevna navika i vaš lični izbor da svakoga dana živite najbolje što možete. Sve od PodRooma do krova osmišljeno je da inspiriše, stvara pozitivno okruženje i istinsku udobnost bez kompromisa. Ovde biti dobro nije privilegija već svakodnevica, a bolji život počinje iz početka – svako jutro. To je wellness filozofija pretočena u arhitekturu, mesto gde je život više od puke kvadrature vašeg stana. Zato je NEBESSA KVART prvi wellness stambeni projekat, u kome je sve na minut ili dva od vašeg stana.

I, stigli smo i do PodRoom-a, a to je tek, verujte nam, posebna poslastica.

PodRoom – JEDINSTVENA ZABAVA ZA CELU PORODICU



Ovaj jedinstveni prostor će se prostirati na čak 2.100 m2, a u okviru njega će postojati FUN, FIT i SPA zona, tačnije sportski i wellness sadržaji, ali i neizostavni zabavni sadržaji, sve na istom nivou. Ovo NEBESSA KVART čini možda jedinim stambenim objektom koji ima ovakvu ponudu ekskluzivno za svoje stanare.

NEBESSA KVART predstavlja jedini kvart u Srbiji i regionu koji u svom FunRoom-u nudi kompletnu “entertainment ponudu” u okviru koje se nalazi i prva kuglana u stambenom kompleksu u regionu, bioskop, bilijar, stoni tenis, gaming, kao i lounge za druženje. U FitRoom-u biće teretana, joga i pilates sale, dok SpaRoom stanarima omogućava bazen, masažu i saunu.

Sve ovo se nalazi u samoj zgradi NEBESSA KVARTA, bez izlaska iz zgrade, što znači da vas od uživanja i brige o sopstvenom telu i duhu deli samo jedan klik u liftu.

I ZA KRAJ...



Zašto je NEBESSA KVART toliko značajan? Odgovor je vrlo jednostavan – u pitanju je projekat koji donosi potpuno nov stil života i štedi ono najvrednije, što ne možete da kupite - vreme. Takođe, ovaj kvart donosi arhitektonska rešenja koja do sada niste imali prilike da vidite, a zelenilo NEBESSA KVARTA ne predsravlja samo dekor, već tehnologiju života.

Lice NEBESSA KVARTA predstavlja, fasada inspirisana Pitom Mondrijanom koja je pojedinačno njegov najvredniji segment koji ga čini prepoznatljivim, jer su fasadni elementi kombinovani sa staklenim površinama sa termo panelima. Ove velike staklene površine promišljene orijentacije doprinose privatnosti i osećaju prostranosti, ali i termo i zvučnoj izolaciji. Smanjuju potrebu za dodatnim grejanjem i hlađenjem, prave ravnotežu između dizajna, komfora, energetske efikasnosti i uštede energije. Fasada koja spaja umetnost, dizajn i održivost

Jednostavno, život u NEBESSA KVARTU predstavlja izbor da sebe i svoju porodicu stavite na prvo mesto, odnosno da brinete o sebi i svojim najbližima, jer kada birate mesto za život, ono sa sobom nosi i uspomene, a verujemo da svi želimo da pamtimo samo ono najbolje.

Budućnost je u Beogradu dobila ime i adresu, a ako želite tamo da stignete pre drugih, useljenje planirajte 2028. godine.

Ukoliko ste zainteresovani za kupovinu sve detalje i kontakt možete da pronađete na njihovom sajtu.

