Slušaj vest

Grad sa one strane Pančevca, koja je puna gužve, posle Borče, Krnjače i Ovče, postaje raj za one koji mogu da iskeširaju oko 250.000 evra za 100 kvadrata stana u suvom centru. Kvadrat se polako ali sigurno zahuktava ka 2.500 evra, a sada je sasvim normalno da novogradnja u centru košta i 2.400 evra!

Kavdrat u Pančevu skoro 2400 evra

Pre nekoliko godina toliko je koštao kvadrat na Dorćolu! Za te pare, jasno, može da se kupi stan u Trstu, u Crnoj Gori na 50 metara od plaže, pa čak i u Španiji.

Istina, i Pančevo ima plažu - Tamiški kej, ne tako veliki i nimalo slan.

Osim novogradnje, starogradnja je u Pančevu i dalje na ceni. Stari Pančevci odlično znaju koje zgrade vrede svakog dinara bez obzira na godinu zidanja, pa je tako cena starogradnje, one u centru, sve bliža novogradnji.

Osim novogradnje, starogradnja je u Pančevu i dalje na ceni Foto: screenshot YT/FOXBaltimore

Mirni banatski raj, donedavno gradić u kom nije bilo gužve, sada ima sve više tablica koje nisu pančevačke, kuće padaju kao kule od karata, a niču zgrade gde je svaka drugačija od one prve.

A šta za tako duboke džepove nudi ovaj gradić?

Gradsko jezgro je renovirano pre nekoliko godina, i može se reći da je Njegoševa ulica u samom centru grada, sinula sjajem koji zaslužuje, posebno nakon što je grad dobio novi zatvor, pa je stari iz te ulice iseljen.

Narodna bašta - veliki i prelepi park koji okuplja decu i roditelje, putnike namernike, pravi je raj za porodicu.

Svuda se može pešice, karta za bioskop je 400 dinara, parkići su svuda, škole su prostrane i lepe, samo je kvadrat papren.

I dok ljudi nagađaju da se stanovi prodaju ali zvrje prazni, istina je drugačija.

Da li su stanovi prazni?

Stanovi se prodaju, ljudi u njima žive, a podatak da se ove godine u bankama zadužio veliki broj građana možda i otkriva "ko ima tolike pare da kupuje tako skupe kvadrate".

Ipak, u vreme kada je kirija otišla na 400 evra, računica je jasna - ljudi se radije odlučuju na kupovinu stana nego na iznajmljivanje.

U skupim vremenima ruke ne trlja niko - ako prodaš nekretninu po visokoj ceni, opet po visokoj ceni moraš i da kupiš drugu, a svi znaju koliko teško je uštedeti.

A kako će se kretati cene u budućnosti, ostaje da se vidi...