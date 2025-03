U Beogradu, ali i širom zemlje, proteklih dana došlo je do pada kirija, nakon perioda od skoro tri godine kada su cene vrtoglavo rasle. Stručnjaci navode da su cene i dalje visoke. Mi smo istraživali kako se kreću cene kirija u Beogradu i Novom Sadu, ali i da li dolazak ruskih državljana i dalje utiče na tržište nekretnina.

- Došlo je do blagog pada cena kirija, koji je rezultiran velikom ponudom na tržištu. Što se tiče cena, najjeftina je periferija grada, dok je najskuplji centar, Beograd na vodi i Novi Beograd. Zavisi šta je kome prioritet, cene mogu biti vrlo raznolike, postoje nemešteni ili nenamešteni stanovi. Kreću se od 300 evra.

- U suštini se najviše traže stanovi od 40 do 65 kvadrata, to je nešto što je najtraženije na našem tržištu. Što se tiče Ruskih državljana, utiču na rentu, ali ne kao što je to bio slučaj ranije. Oni su se odomaćili u Beogradu, upoznali su se sa tržistem i ne žele više da plaćaju visoke cene mesečnog najma stana, tako da su sad počeli da traže alternative. Rusi se često nalaze u Novom Sadu, tamo su počeli masovno da uzimaju stanove.