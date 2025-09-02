Slušaj vest

Stanovanje postaje sve veći izazov za mlade ljude. Cene kirija rastu, a pronalaženje pristupačnog i kvalitetnog stana deluje kao nemoguća misija.

Ervin Pašanović u studiju Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

Ipak, postoji nada. Država sprema nove mere koje bi zakupcima do 35 godina mogle doneti značajnu olakšicu, po uzoru na uspešne modele iz Evrope, poput Španije. Subvencije, regulisane cene zakupa i podsticaji za energetski efikasne stanove samo su deo planova koji bi mogli da preokrenu pravila igre.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Ervin Pašanović, stručnjak za nekretnine, kao i novinar Kurira, Luka Velimirović.

Država sprema subvencije i regulisane kirije: Evo kako će se to odraziti na novčanik mladih Izvor: Kurir televizija

Pašanović: Cene zakupa i dalje nisu preterano visoke

- Hrvati imaju problem na turistički popularnim destinacijama naći stanove za neophodne službe koje imaju. U Rovinju je bilo nemoguće naći smeštaj za lekara, za komunalne službe... Cene zakupa su veoma visoke i nisu mogli da nađu rešenje. Onda su krenuli da usvajaju razne mere, a slično je i u Berlinu i Beču - kaže Pašanović.

Pašanović objašnjava da ukoliko država oseti da je situacija takva da neke službe ne mogu da ostvare normalan život, država kroz subvencije ispravlja tržišnu situaciju.

- Kod nas cene zakupa i dalje nisu preterano visoke, kada je u pitanju Beograd. Ponovo, kada su nam došli gosti iz Ukrajine i Rusije oni su digli cene nekretnina. Suštinski, to je bilo kratkotrajno nakon čega se situacija regulisala na tržištu - kaže Pašanović.

Luka Velimirović u studiju Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

Velimirović: Gornja granica kirije za mlade je 400 evra

Velimirović kaže da je za mlade najteže sa kirijom, jer iako bračni par može da smatra cifru od 800 evra izvodljivom, situacija je drugačija kod mladih:

- Dođe vam neko mlad ko kaže da mu je budžet za stan 400 evra. Onda vam dođe neko iz Rusije ko kaže meni nije problem da dam ni 800 evra. Što se tiče cimerskog života, to jeste mogućnost i jedina varijanta kada ste toliko mladi, ali nije uvek tako idealno, treba da se naviknete na tuđe navike - kaže Velimirović.

On objašnjava da što ste zreliji, potrebnije je biti samostalan, pa kirije nisu idealne, pa i dodaje da je gornja, crvena linija kirije za mlade 400 evra.

- Meni je kod stana najbitnije da su uslovi zadovoljavajući. Viđao sam da ljudi izdaju cipelarnik. Ljudi misle da je dovoljno da izdaju samo lokaciju. Posle uslova, gledam i lokaciju zbog lakšeg dolaska na posao - kaže Velimirović.

